¡Escándalo! Qué pasa entre Wanda Nara y el novio de Jujuy Jiménez: "Le gusta"

“Esa relación terminó. Como la porcelana, ese matrimonio está roto. No tiene arreglo. Ella no lo perdonó por lo que pasó con La China Suárez y empezó un proceso de venganza”, expresó.

Según el periodista, Wanda Nara comenzó a likear las fotos de Bautista Bello, el novio de Sofía Jujuy Jiménez, quiénes se encuentran de vacaciones en Punta del Este.

La venganza de Wanda Nara

"Tenemos acá esta pareja de enamorados, Sofía Jujuy Jiménez y su novio, Bautista Bello. Si hacemos zoom en las fotos de él en Instagram, podemos ver cómo a Wanda Nara le gusta la foto que él subió…”.

“Así es como Wanda empieza a construir su venganza, likeando fotos de otros hombres, como esta que vemos acá o esta otra, donde también aparece Bautista Bello con un niño con boina, alguien que remite a Icardi… Ella no elige al azar”, siguió filoso.

“Hay que dejar en claro que los ‘me gusta’ de Wanda son actuales, pero las fotos no. Es decir, hasta hace pocos días, esos ‘me gusta’ no estaban ahí. Es más, tampoco se siguen en Instagram. Entró al perfil de Bautista únicamente para eso, para darle like al novio de Sofía Jujuy Jiménez”, concluyó Rodrigo Lussich.

Mientras tanto, Wanda y Mauro Icardi siguen subiendo fotos desde París donde se muestran súper enamorados y disfrutando del invierno de la capital francesa en compañía de sus hijos y de sus mascotas.