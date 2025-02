Fue Yanina Latorre quien mandó al frente a la China Suárez confirmando que la actriz usó la ropa de Wanda Nara en su paso por Milán.

¡Escándalo! Las fotos de la China Suárez usando la ropa de Wanda Nara.

La China Suárez eligió un llamativo tapado de piel con forma de Kuromi el personaje antagonista de la famosa Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo", expuso Yanina Latorre. "Este personaje es una versión 'oscura' o traviesa de Hello Kitty. Es rebelde, sarcástico, pero encantador. Es el opuesto de Hello Kitty... Me vuelvo locaaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas", siguió.