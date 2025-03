¡Escándalo! La polémica actitud de Wanda Nara con Lola Latorre: "¡Está loca!"

Fue la misma Lola Latorre quien contó la sorpresiva actitud que tuvo Wanda Nara con ella y no se guardó nada. "Me bloqueó Wanda de vuelta. Yo ya le hablé por audios de mi mamá diciéndole que yo la amaba y que no entiendo por qué me bloqueaba”, arrancó Lola en Rumis.

wanda nara lola latorre.webp La polémica actitud de Wanda Nara con Lola Latorre: "¡Está loca!".

"Me volvió a bloquear pero bueno, claramente tiene un problema. ¿Cómo me va a bloquear a mí? Está loca. Más allá de todo lo que está pasando, ponele que se enojó un día con mi mamá, ¿por qué conmigo?”, siguió cansada por las actitudes de los famosos que se pelean con Yanina Latorre.