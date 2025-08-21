¡Escándalo! La pelea entre Nico Vázquez y el amante de Gimena Accardi: "Tuvieron que separarlos"

Nico Vazquez y Gimena Accardi.jpg La pelea entre Nico Vázquez y el amante de Gimena Accardi: "Tuvieron que separarlos".

En cuanto a la división de bienes, revelaron que Nico Vázquez fue muy generoso. Gimena Accardi se quedará con la casa que tenían en común y el resto se repartirá en mitades iguales. Además, Gimena seguiría trabajando con Nico como director de la obra que está protagonizando con Andrés Gil.

Gimena Accardi reveló con quién engañó a Nico Vázquez

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo mirando a cámara luego de admitir su error.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.