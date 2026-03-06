Sabrina Rojas generó un terremoto de reacciones y críticas en las redes sociales luego de publicar un video mientra dejaba a su hija Esperanza en el colegio.
Escándalo con la hija de Sabrina Rojas en la puerta del colegio
Explosión en las redes sociales por el video de Sabrina Rojas y su hija llegando al colegio. Todos los detalles
Divertida, Sabrina Rojas se grabó en el auto y mostró la reacción de su la adolescente cuando la deja en el instituto. "¡Quién empieza segundo año? ¡Mi bebita! Te amo, ¿te lo puedo gritar?”, dice la rubia.
La respuesta de Esperanza no se hizo esperar: “¡No mamá! No. En serio, callate por favor", dice la joven avergonzada para luego bajarse y cerrar con picante “Sí, y yo de vos”, en respuesta al “soy libre ahora” que soltó Sabrina Rojas.
“No me aguanta. Siempre la amenizo con que voy a gritar que se baja la niña más linda. Mi nena adolescente", escribió Sabrina Rojas junto al video aunque los seguidores estallaron en comentarios críticos cuestionando su actitud de exponer a la joven en sus redes.
La decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro
Sabrina Rojas no ha se expresado publicamente luego de que se confirmara la internación de Luciano Castro por decisión del actor.
Durante el mes de enero, Sabrina Rojas estuvo el frente de Sálvese Quien Pueda donde realizó filosas declaraciones sobre su matrimonio con Castro, en especial, tras las infidelidades a Griselda Siciliani. A pesar de esto optó por el silencio en los medios.
Ahora, ha sido Ángel de Brito quien a través de un comunicado dio detalles de la situación actual de Sabrina Rojas. “Sabrina se mantiene en silencio tras sus vacaciones en Mar del Plata con sus hijos. La actriz y conductora fue invitada a varios programas, pero decidió declinar propuestas para acompañar el proceso de sanación de su ex, Luciano Castro, padre de sus hijos”, detalló el conductor de LAM.
“El actor estuvo internado tres semanas en una clínica de rehabilitación y se filtraron fotos de su entrenamiento. Mientras tanto, Sabrina sigue escuchando ofertas laborales, aunque todavía no definió su futuro televisivo”, cerró en su cuenta de X.