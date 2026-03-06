Escándalo con la hija de Sabrina Rojas en la puerta del colegio

sabrina rojas hija El polémico video de Sabrina Rojas y su hija Esperanza.

“No me aguanta. Siempre la amenizo con que voy a gritar que se baja la niña más linda. Mi nena adolescente", escribió Sabrina Rojas junto al video aunque los seguidores estallaron en comentarios críticos cuestionando su actitud de exponer a la joven en sus redes.

La decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

Sabrina Rojas no ha se expresado publicamente luego de que se confirmara la internación de Luciano Castro por decisión del actor.

Durante el mes de enero, Sabrina Rojas estuvo el frente de Sálvese Quien Pueda donde realizó filosas declaraciones sobre su matrimonio con Castro, en especial, tras las infidelidades a Griselda Siciliani. A pesar de esto optó por el silencio en los medios.

Ahora, ha sido Ángel de Brito quien a través de un comunicado dio detalles de la situación actual de Sabrina Rojas. “Sabrina se mantiene en silencio tras sus vacaciones en Mar del Plata con sus hijos. La actriz y conductora fue invitada a varios programas, pero decidió declinar propuestas para acompañar el proceso de sanación de su ex, Luciano Castro, padre de sus hijos”, detalló el conductor de LAM.

“El actor estuvo internado tres semanas en una clínica de rehabilitación y se filtraron fotos de su entrenamiento. Mientras tanto, Sabrina sigue escuchando ofertas laborales, aunque todavía no definió su futuro televisivo”, cerró en su cuenta de X.