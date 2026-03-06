¡Escándalo! Se conoció la lista negra de Jorge Rial: los famosos prohibidos

“En la gestión de Jorge Rial estaba prohibida y no la dejaban entrar a América. Rial tenía una lista negra. Tenía a Laura Ubfal, a Fernanda Iglesias no la dejaba pisar el canal. Tenía a cuatro o cinco”.

Laura Ubfal, panelista de LAM, se mostró indignada con la situación y apuntó sin filtros contra el padre de Morena Rial. “Siempre gente generosa... Hay gente que no tiene que tener poder”, lanzó filosa.

El gesto de Jorge Rial que cambió la vida de Morena Rial dentro del penal

A pesar del distanciamiento que tiene con su hija Morena Rial, Jorge Rial decidió intervenir para que su hija tenga mejores condiciones de vida dentro de la cárcel.

El día miércoles, Morena Rial fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena donde se encuentra aislada en una celda y sin contacto con otras reclusas.

Según trascendió, Morena Rial durmió su primera noche tirada en el suelo y sin elementos de higiene lo que cambió luego de recibiera la visita de una amiga íntima gracias a la ayuda de Jorge Rial.

jorge rial descargo arresto morena rial.jpg

Fue su nuevo abogado Martín Leiró quien dio detalles del gesto de Jorge hacia su hija. "Ella habló con su papá el día viernes y estaba contenta, él se puso a disposición y, además, facilitó el transporte para la persona que la fue a visitar el domingo, que fue una amiga, Evelyn", explicó el letrado. "No es cierto eso que circuló que era un hombre y una visita íntima”, siguó desmintiendo los rumores que aseguraban que Morena Rial había solicitado visitas higiénicas en el penal.

Jorge Rial llamó a Morena Rial en la cárcel

Según su abogado, fue Jorge Rial quien dió el primer paso y pidió comunicarse con su hija mayor. "Cuando llegué Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó en el Diario de Mariana.

“Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, siguió y confirmó que Morena Rial todavía no ha tenido acceso a un celular como el resto de las detenidas en el penal.

Además, aseguró que Morena Rial jamás quiso celebrar el primer año de su hijo dentro del penal. La joven incluso escribió una carta explicando que prefería que el pequeño no estuviera en ese ambiente y lo saludó a través de una video llamada en el día de su cumpleaños.