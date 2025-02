¡Escándalo! La China Suárez y Mauro Icardi salieron de compras y les gritaron de todo

Fue el periodista Santiago Riva Roy quien confirmó que lejos de pedirles fotos los presentes se mostraron a favor de Wanda Nara. "Aguante Wanda", dice la gente explocó.

Wanda Nara y L-Gante estrenaron tema y la China Suárez respondió desde la cama

La China Suárez y Mauro Icardi arrancaron San Valentín al rojo vivo. Mientras Wanda Nara y L-Gante festejaban comiendo choripanes en la costanera, la China y Mauro se mostraban de lo más cariñosos desde la cama.

Fue la China Suárez quien publicó la postal en sus historias de Instagram. Recostada en el pecho de Mauro Icardi la joven escribió "Gracias por tanto amor".

china suarez mauro icardi cama.jpg

El día anterior, la China Suárez revolucionó las redes sociales con un nuevo posteo dedicado a Yanina Latorre. "Para los que preguntan de qué trabajo... Linda en Japón. Buen día", escribió la China Suárez quien días antes mostró la proyección de su film en Estados Unidos.

china suarez trabajo.jpg

Se supo qué se hizo la China Suárez en su cara: "Hay que mover todo"

Dueña de una belleza apabullante, la China Suárez se animó a hablar sin filtros sobre sus secretos de belleza y retoques estéticos sorprendiendo con sus revelaciones.

" Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca”. “Es que soy actriz y siento que necesito poder mover todo esto”, dijo la China Suárez mientras hacía gestos con su rostro. “En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”, admitió.

china suarez retoques.jpg

Además, la China Suárez desmintió las versiones sobre sus retoques en los labios y hasta contó su secreto. “No, no me puse nada. Tengo lo mismo desde chiquita”. “Depende también de cómo te maquilles, ¿eh?", sumó.