"China Suárez, no te quiere nadie" Cierre contundente de Lussich tras revelar detalles del escándalo

"¿De verdad China Suárez nos quiere apretar arrobando a Suar en una historia? ¿De en serio creíste que así nos ibas a hacer callar?”, comenzó mirando a cámara.

“Desde el día uno que trabajamos acá lo hacemos con absoluta libertad. Y vos también la tenés para salir al aire cuando quieras y aclarar lo que quieras aclarar o hacer un descargo”, explicó Rodrigo.

¿La China Suárez quiso "apretar" a los periodistas?

Lussich protestó por la actitud de la actriz de “usar las redes para apretarnos y que nos callen. No solo no tenés empatía sino que le erraste al bochín otra vez”.

“Podemos poner el contexto de esta anécdota. Es una frase con un trasfondo y está la cuestión de apretarnos con Suar, a quien conoce hace tiempo, que no rebotó para nada porque nadie vino a decirnos nada”, agregó.

"De verdad pensaste eso, China, te salió mal porque fuiste por la censura y eso nunca está bueno”, continuó.

“Podés enojarte, decir que no es verdad, indignarte, pero de verdad arrobar al gerente de programación del canal para que recibamos una reprimenda, es de cuarta”, cerró Lussich sin pelos en la lengua.

A la China Suárez no le importa nada

A pesar de todo lo sucedido cuando salió a la luz su affaire con Mauro Icardi, la China Suárez no solo volvió a buscar al futbolista sino que en Socios revelaron la altanera actitud que tuvo cuando le preguntaron por todos los problemas que se generaron tras lo sucedido.

"Hace un rato Karina se preguntaba algo y me vino a la mente una frase que me vino me bajó a la memoria, tremenda", manifestó Mariana Brey.

"El año pasado, le consulté a una amiga de la China cómo la estaba pasando, porque me parecía que lo podía estar sufriendo. La respuesta de la China a esta amiga fue, en ese momento, que me llamó muchísimo la atención y me hace gracia ahora van a entender por qué, en su seguridad y muy lejos de sentirse mal por todo esto le contestó "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona norte". Como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta. No le entran las balas, no la afecta", cerró impactada con la respuesta que dio la ex de Vicuña.