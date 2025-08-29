Escándalo por el último look de la China Suárez en Estambul: "Tuvieron que...".

Inicio Farándula China Suárez
El inesperado escándalo por un vestido que involucra a la China Suárez y Wanda Nara. Todos los detalles de la polémica

Durante la tarde del domingo la China Suárez volvió a confirmar que sabe como revolucionar las redes. Una vez más, la China provocó una catarata de reacciones y comentarios con su look esta vezposando desde la mezquita de Camlica en Estambul.

La China Suárez mostró la nueva colección de Natalia Antolín una de sus mejores amigas luciendo un impactante vestido de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano imposible de pasar desapercibido.

Según revelaron en Puro Show luego de las fotos de la China Suárez la diseñadora Natalia Antolín tuvo que cancerlar los comentarios en su cuenta de Instagram luego de que la llenaran de críticas los fanáticos de Wanda Nara.

De acuerdo a Fernanda Iglesias, el grupo estaría comendado por una de las amigas de Wanda que indicaría qué escribir. “A la diseñadora Natalia Antolín le pasó que cuando la China se puso un vestido suyo la empezaron a atacar también y tuvo que cerrar los comentarios de su cuenta de Instagram porque era muy terrible el asedio. Los ataques duran un día o más, hasta que logran ser trending topic”, explicó sobre la forma en que operarían estos usuarios.

Desde su mansión, la China Suárez deslumbró en bikini colaless y piercing XL

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Desde que llegó a Estambul, la China Suárez no ha parado de subir la temperatura con posados en trajes de baño cada vez más audaces y llamativos.

En esta oportunidad, la China Suárez dejó ver parte del imapctante jardín y pisicina de la nueva mansión a la que se mudó con Mauro Icardi aunque fue su lomazo el que se robó las miradas.

china suarez bikini xs

La China Suárez presumió su figura con una microbikini bicolor de bombacha colaless y fue por más luciendo un piercing de strass XL en su ombligo.

