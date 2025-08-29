china suarez mauro foto polemica Mauro Icardi subió foto romántica con la China Suárez y ¿se arrepintió?.

Mauro Icardi fue ocultar todos los mensajes que dejaron los usuarios e inhabilitar la opción para aquellos que quieran hacerlo en las próximas horas.

La impactante foto de la China Suárez en microbikini que explotó rumores de embarazo

La China y Mauro Icardi celebraron el flamante regreso del futbolista a las canchas con un álbum de fotos al rojo vivo desde su mansión.

Mauro Icardi jugó su primer partido en el Galatasaray tras la lesión que sufrió y metió un gol a los seis minutos. Feliz, lo celebró con una tarde de piscina junto a la China Suárez.

Una vez más, la pareja grito su amor a los cuatro vientos con una serie de imágenes apasionado al borde de la piscina de su nueva mansión en Estambul.

china suarez embarazo

Además de presumir su enamoramiento, una foto de Mauro Icardi abrazando la panza de la China Suárez y apoyando su cabeza sobre ella explotó los rumores de embarazo nuevamente. "Chan", escribió el periodista Pepe Ochoa sobre la postal que estalló la red.

La China Suárez mostró cómo es su nueva mansión por dentro

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Primero, la China Suárez arrancó con todo causando sensación con una foto desde su nuevo guardarropa. Con una selfie frente al espejo luciendo un conjunto de pantalones cargo y remera crop top súper canchero, la China dejó ver su impactante vestidor y estallaron las comparaciones con el de Wanda Nara.

china suarez vestidor

Ahora, la China Suárez siguió con el tour por su flamante mansión y grabó un video dejando ver parte del interior de su ostentoso living, decorado en colores blancos, gris con mucho mármol presente.

china suarez mansion

Días antes, la China Suárez ya había anticipado su felicidad por los resultados de su mudanza. “Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribía la China agradecida por su presente con Mauro Icardi.