china suarez hijos reencuentro turquia La foto de los hijos de la China Suárez de regreso en Estambul que estalló las redes.

"Mi vida entera", escribió la China Suárez junto a la foto que inmediatamente se hizo viral. lvió a confirmar que sabe como revolucionar las redes.

El impactante look de la China Suárez en la mezquita más famosa de Estambul

Una vez más, la China Suárez provocó una catarata de reacciones y comentarios con un nuevo paseo por las calles de Estambul posando desde la mezquita de Camlica.

china suarez mezquita

La China Suárez mostró la nueva colección de una de sus mejores amigas luciendo un impactante vestido de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano imposible de pasar desapercibido.

Desde su mansión, la China Suárez deslumbró en bikini colaless y piercing XL

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Desde que llegó a Estambul, la China Suárez no ha parado de subir la temperatura con posados en trajes de baño cada vez más audaces y llamativos.

En esta oportunidad, la China Suárez dejó ver parte del imapctante jardín y pisicina de la nueva mansión a la que se mudó con Mauro Icardi aunque fue su lomazo el que se robó las miradas.

china suarez bikini xs

La China Suárez presumió su figura con una microbikini bicolor de bombacha colaless y fue por más luciendo un piercing de strass XL en su ombligo.