¡Escándalo! El audio de la abogada de Mauro Icardi sobre la China Suárez: "Tan tóxica como..."

“Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, agregó la esposa de Rodolfo Barili.

Mauro Icardi se fugó, salió en contramano y tiene orden de detención

Furioso por las mascotas que tenían sus pequeñas, Mauro Icardi las obligó a dejar los perros en lo de Wanda Nara lo que generó una crisis en las niñas que no quisieron salir de lo de su madre.

MAURO ICARDI DETENCION.avif

Mauro Icardi decidió entrar enfurecido, forcejeó con Wanda Nara y una empleada, intervino la policía y hasta ordenaron su detención.

Para no ser detenido, Mauro Icardi se escapó, salió manejando en contramano y dejó a sus hijas en una crisis de nervios por lo que tuvo que intervenir el SAME.

Qué dijeron las pericias realizadas a Mauro Icardi y Wanda Nara

Se conocieron las conclusiones de las pericias realizadas a ambos por el Ministerio Público Tutelar. Tras varios análisis y encuentros con profesionales, en DDM dieron detalles de los impactantes resultados.

"Se recomienda que el señor Mauro Icardi inicie tratamiento psicológico de manera urgente y que debería dejar de proyectar una imagen de violencia y amedrentamiento”, leyeron sobre el informe de Mauro Icardi.

wanda nara mauro pericias.avif

En cuanto a Wanda Nara, revelaron que tendrá que continuar con sesiones de terapia y que en tanto "debería conseguir con su terapia dejar de interrogar a las menores”.

Además confirmaron la resolución de reestablecer el vínculo de las pequeñas con Mauro Icardi. “Se recomienda el inmediato restablecimiento del vínculo paterno, resultaría conveniente que sea prescindiendo de la presencia de la señora Suárez. Resultaría conveniente que tengan encuentros previos en algún lugar reservado y neutral para recomponer el vínculo con sus hijas. Siendo conveniente que esto se dé en presencia de una trabajadora social", especificaron.