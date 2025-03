¡Escándalo! Aseguran que Wanda Nara se quedó sin trabajo: "No la quieren en la pantalla"

Luego de un exitoso año como conductora estrella de Telefe, Paula Varela reveló que el canal no quiere a Wanda Nara en la pantalla este 2025.

wanda nara sin trabajo bake.jpg Aseguran que Wanda Nara se quedó sin trabajo: "No la quieren en la pantalla".

"Me dijeron por dos motivos: uno, tiene que ver con que estaba pensado hacer Bake Off este año con ella y no MasterChef -no estuvo en los planes hacer MasterChef este año porque es un programa muy caro aparte-, pero no se va a hacer", comenzó informando la periodista.