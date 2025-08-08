belu lucius taparrabos floral En taparrabos floral, Belu Lucius paralizó las playas de Punta Cana.

La diosa incluso se animó a presumirlos con posados difíciles de pasar desapercibidos, como el que hizo bajó la ducha al aire libre donde destacó su lomazo con un microbikini taparrabos de estampado floral que se robó todos los elogios.

Belu Lucius habló de su retoque estético

Belu Lucius fue de las primeras famosas e influencers en hablar sin tapujos de su retoque estético. La morocha le comunicóa sus followers que se operaría la papada y mostró todos los detalles previos y posteriores a la intervención.

Tras días de estar vendada para lograr una adecuada recuperación, la morocha se animó a compartir fotos de su nuevo rostro y causó sensación.

belulucius papada 2.jpg

Feliz con su cambio, Belu Lucius se sacó fotos al natural y dejó a al vista la impactante transformación recibiendo miles de comentarios, likes y corazones por parte de sus followers que quedaron fascinados con su rostro.

Belu Lucius festejó su cumpleaños a puro brillo

Belu presumió su faceta más elegante y glamorosa mostrando el outfit que eligió para celebrar sus 37 años con una mega fiesta llena de sorpresas, famosos y looks impactantes.

Para su gran noche, Belu Lucius apostó por los ultra brillos llevándolos en un conjunto sastrero de pantaón y chaqueta íntegramente bordada de paillettes metalizados de lo más relucientes.

belu lucius fiesta 37.jfif

Agregándole un toque de sensualidad, Belu Lucius combinó su traje shiny metalizado con un corset ceñido de transparencias negras y detalles de encaje. "Me puse todo lo que encontré. Que les pareció mi look?", escribió la influencer sobre su elección fashionista.