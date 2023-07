►TE PUEDE INTERESAR: Luciana Salazar llevó el concepto de transparencias a un nivel superior

Súper fashionista, Gladys demostró que sabe cuáles son las últimas tendencias al jugársela con un outfit shiny impactante.

gladysla bomba shiny.jpg En brassier fajado y pantaloncitos shiny, Gladys la Bomba Tucumana detonó la pantalla.

De lo más elegante, la diosa tropical eligió un conjunto sastrero color azul de lentejuelas y fue por todo al cobinarlo con un brassier estilo corset negro con brillos.

Gladys la Bomba arrasó con su mini vestido al ras

Como siempre, Gladys la Bomba usa su cuenta de Instagram para compartir imágenes y videos de sus presentaciones y ahora ha provocado toda una revolución con imágenes de una de sus últimas performances en Buenos Aires.

La cantante se presentó ante una gran cantidad de público y sorprendió a los presentes con el llamativo atuendo que llevó para la ocasión. Gladys la Bomba apostó por la tendencia monocromática con vistiendo de blanco de pies a cabeza.

gladys la bomba mini vestido 1.avif En vestido ultra mini al ras y bucaneras, Gladys la Bomba Tucumana enloqueció a sus fans.

Súper sexy, eligió un conjunto de mini shorts y corset aunque fue el vestido blazer con el que se abrigó el que se robó todas las miradas. Calzado infaltable de su vestuario, La Bomba cerró su atuendo con unas botas blancas caña alta y ponytail mostrándose más rubia que nunca.

Gladys la Bomba al natural

Gladys La Bomba Tucumana comparte con sus fans fotos, videos y stories de su día a día y hasta se ha convertido en toda una experta de tik-tok donde se anima a los desafíos más divertidos.

Ahora, Gladys que desde hace meses causó sensación con un impactante cambio de imagen mostrando su renovada figura, sorprendió a sus seguidores con una foto totalmente al natural y sin maquillaje.

gladys la bomba sin maquillaje.jpg Los seguidores quedaron impactados con la foto de Gladys la Bomba al natural.

"Sin careta esta soy yo la misma de siempre . GraciasDios por todo lo que me das. Al natural # all in siempre fidelidad...", escribió Gladys reflexiva y orgullosa junto a la imagen que enseguida se llenó de likes y elogios de los followers que quedaron cautivados con su publicación.

Gladys la Bomba en bikini

Tras enloquecer a sus fans con las postales de sus vacaciones en República Dominicana, la cantante volvió a arrasar esta vez desde Brasil.

Acompañada por su hijo Tyago Griffo, Gladys la Bomba viajó para disfrutar de las paradisíacas playas de Río de Janeiro y desde allí sorprendió con su figura.

Gladys la Bomba compartió fotos junto a su heredero donde se mostró luciendo una mirco-bikini animal print súper sexy.

gladys la bomba bikini.jpg Se viralizó una foto de Gladys la Bomba en micro-bikini animal print y explotó Brasil.

Emocionada y feliz, Gladys le dedicó el posteo a su hijo y escribió una profunda reflexión. "Solo quiero q sepas q tienes una madre q te ama más que a todas las cosas de este mundo .Que siempre sepas q acá estoy y estaré para siempre a tu lado. Que no estás ni estarás solo jamás. Amorcito mío esta publicación es para vos...", comentó la Bomba aunque fue su figura la que se robó toda la atención.

Gladys La Bomba paralizó las redes con su última foto al extremo

Gladys paralizó Instagram con una impactante selfie luciendo súper diferente a sus looks iniciales.

La Bomba, volvió a apostar por el color azul y posó luciendo un vestido ceñido al cuerpo aunque fue su peinado y rostro los que fascinaron a sus seguidores.

Para la foto, Gladys la Bomba llevó extensiones súper largas, make up en tonos azulados y nuevo color de pelo que fue de lo más elogiado en los comentarios que escribieron los fans. "Estás re cambiada, te teñiste?", preguntaron.

gladys la bomba renovada.jpg

El cuestionado look de Gadys la Bomba

En esta oportunidad, fue la cuenta de Instagram de el Trece Tv la que subió una imagen de Gladys la Bomba junto a su hijo Tyago Griffo durante las grabaciones de Canta Conmigo Ahora.

Cada vez más fashionista, Gladys eligió un traje sastre verde de pies a cabeza sin embargo, fue su intenso bronceado el que se robó la atención y sus seguidores no se la dejaron pasar.

gladys la bomba morcilla.webp

"¡Se te fue la mano!", "¡Parecés una morcilla!", "¿Qué te hiciste?", "¡Aflojale a la cama solar!", escribieron picantes.

