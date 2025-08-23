LUCIA CELASCO NICO FIGAL VIDEO El video que confirma el romance de la nieta de Susana Giménez y Nicolás Figal.

Ahora el sitio Farandula Show viralizó un video de Lucía Celasco y Nico Figal durante su salida al famoso boliche Tequila en la noche del jueves. En la grabación se lo ve al jugador entrando primero y minutos después a Lucía ingresando en su auto.

El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez

Graciela Alfano sigue en su raid mediático contra Susana Giménez, ahora acusándola de haberla bajado del programa Cortá por Lozano.

Furiosa, Graciela Alfano disparó contra Susana Giménez luego de que la producción del ciclo de Verónica Lozano la llamara para cancelar su visita al programa que estaba pactada desde hacía tres semanas.

SI bien la misma Verónica Lozano llamó a Graciela para explicarle los motivos detrás de la suspensión de su visita, la diva siguió firme con su teoría sobre "la mano negra" de Susana.

graciela alfano susana gimenez evasora

Además, en un móvil con Los Profesionales de Siempre, Graciela Alfano se refirió a lo sucedido y en un exabrupto lanzó el apodo que le puso a Susana Giménez. "¡La evasora albina!", exclamó.

La operación de la hija de Susana Giménez

La hija de Susana Giménez fue internada de urgencia. Mercedes Sarrabayrouse presentó complicaciones tras su cirugía de cadera en Estados Unidos. Hace pocos días llegó a la Argentina en silla de ruedas.

La hija de "La Diva de los Teléfonos" fue internada de urgencia en el Sanatorio Mater Dei este jueves por la noche. Sin embargo, no han trascendido detalles de su salud. "No quieren que la vean", se había dicho cuando llegó, y ahora presenta complicaciones postoperatorias informaron en el programa Intrusos, de América TV.

¿Por qué internaron a la hija de Susana Giménez?

Según informó el periodista Rodrigo Lussich, Mercedes "Mecha" Sarrabayrouse comenzó a sufrir fuertes dolores, lo que motivó su traslado al centro de salud.

susana y mecha martin fierro.jpg

Marcela Tauro, por su parte, agregó que la situación preocupó a Susana, quien decidió llevar personalmente a su hija al sanatorio. Al respecto detalló: “Mecha está con mucho dolor. Anoche, Susana llevó a su hija al Mater Dei y quedó internada. Están con un médico permanente”.