¡Bombazo! El romance de la nieta de Susana Giménez con jugador de Boca Juniors

nicolas figal lucia celasco Jugador estrella de Boca Juniors de novio con la nieta de Susana Giménez.

Según explicó, Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron vistos en un lugar público confirmando su amor por todo lo alto. “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, agregó.

El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez

Graciela Alfano sigue en su raid mediático contra Susana Giménez, ahora acusándola de haberla bajado del programa Cortá por Lozano.

Furiosa, Graciela Alfano disparó contra Susana Giménez luego de que la producción del ciclo de Verónica Lozano la llamara para cancelar su visita al programa que estaba pactada desde hacía tres semanas.

SI bien la misma Verónica Lozano llamó a Graciela para explicarle los motivos detrás de la suspensión de su visita, la diva siguió firme con su teoría sobre "la mano negra" de Susana.

graciela alfano susana gimenez evasora

Además, en un móvil con Los Profesionales de Siempre, Graciela Alfano se refirió a lo sucedido y en un exabrupto lanzó el apodo que le puso a Susana Giménez. "¡La evasora albina!", exclamó.

La operación de la hija de Susana Giménez

La hija de Susana Giménez fue internada de urgencia. Mercedes Sarrabayrouse presentó complicaciones tras su cirugía de cadera en Estados Unidos. Hace pocos días llegó a la Argentina en silla de ruedas.

La hija de "La Diva de los Teléfonos" fue internada de urgencia en el Sanatorio Mater Dei este jueves por la noche. Sin embargo, no han trascendido detalles de su salud. "No quieren que la vean", se había dicho cuando llegó, y ahora presenta complicaciones postoperatorias informaron en el programa Intrusos, de América TV.

¿Por qué internaron a la hija de Susana Giménez?

Según informó el periodista Rodrigo Lussich, Mercedes "Mecha" Sarrabayrouse comenzó a sufrir fuertes dolores, lo que motivó su traslado al centro de salud.

Marcela Tauro, por su parte, agregó que la situación preocupó a Susana, quien decidió llevar personalmente a su hija al sanatorio. Al respecto detalló: “Mecha está con mucho dolor. Anoche, Susana llevó a su hija al Mater Dei y quedó internada. Están con un médico permanente”.

Susana Gimenez y Mecha.png Susana Giménez tiene Covid. Su hija Mercedes Sarrabayrouse también dio positivo en coronavirus.

EL ACCIDENTE DE MERCEDES Y LA PREOCUPACIÓN DE SUSANA

Hace pocos días, Susana Giménez había revelado detalles del accidente que derivó en la operación de su hija. Según explicó la conductora televisiva, Mercedes sufrió una caída en el garage de su casa al no ver un escalón. “Se cayó muy mal en el garage. No vio el escalón, pero yo creí que se había matado. Fue impresionante”, relató Susana.

Susana también dio detalles del regreso a la Argentina tras el accidente doméstico. La conductora explicó que el viaje fue muy difícil debido a los dolores que sufría su hija, aunque pudo descansar gracias a los calmantes que le suministraron.

La estrella de la televisión argentina también aclaró que, a pesar de las complicaciones posteriores, la cirugía de cadera fue exitosa y que su hija estaba pronta a comenzar la rehabilitación. A su vez desmintió categóricamente los rumores de que su hija padecería artritis y mostró su fastidio por las versiones que circularon en los medios.