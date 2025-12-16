El motivo oculto detrás de la renuncia del abogado de Morena Rial

"La realidad es que si hablan jurídicamente lo único positivo lo logré yo. Después se me atribuyó un problema personal de la justicia, en cabeza del fiscal Ferrari, contra mi persona, así que antes de que siga empeorando y digan ‘es culpa de Alejandro’ me alejé", cerró contundente.

Alejandro Cipolla renunció a la defensa de Morena Rial

El día anterior, el abogado publicó un descargo en Instagram anunciando su desvinculación del caso luego de que se confirmara la negación al pedido de arresto domiciliario para Morena Rial y su elevación a juicio oral.

"Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, arrancó en un posteo en su cuenta de Instagram. "Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”, remarcó.

Además, Cipolla que suele participar de programas de televisión defendió su postura en los medios de comunicación: “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder. Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”, cerró.