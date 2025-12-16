El domingo por la tarde Alejandro Cipolla abogado e íntimo amigo de Morena Rial anunció su renuncia a la defensa de la joven, en medio de días de gran revuelo por las novedades en el caso de la hija de Jorge Rial.
El motivo oculto detrás de la renuncia del abogado de Morena Rial
Alejandro Cipolla rompió el silencio y habló sin pelos en la lengua luego de abandonar la defensa de Morena Rial.
Luego de su descargo en Instagram, Cipolla habló en el Diario de Mariana y explicó los motivos de su sorpresiva decisión. “Yo me aparté porque eran más problemas que soluciones para Morena -expresó el abogado-, el hecho de que yo no me llevara con su entorno…con su familia en general siempre hubo chispazos, por eso hubo tanto cambio de abogados. Le guste o no, el único que consiguió una mejoría para ella fui yo. Ellos piensan que yo la ayudo si me aparto, así que lo hice”, arrancó el letrado quien no tiene una buena relación con Jorge Rial.
“Ya lo hablé con Morena, esto había sucedido anteriormente, igual sigue el doctor Leiro, así que estoy tranquilo", continuó Cipolla. "No sé si molestó lo del embarazo, no, creo que molesta todo, yo molesto", agregó sobre su papel en la evolución del caso de Morena.
"La realidad es que si hablan jurídicamente lo único positivo lo logré yo. Después se me atribuyó un problema personal de la justicia, en cabeza del fiscal Ferrari, contra mi persona, así que antes de que siga empeorando y digan ‘es culpa de Alejandro’ me alejé", cerró contundente.
Alejandro Cipolla renunció a la defensa de Morena Rial
El día anterior, el abogado publicó un descargo en Instagram anunciando su desvinculación del caso luego de que se confirmara la negación al pedido de arresto domiciliario para Morena Rial y su elevación a juicio oral.
"Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, arrancó en un posteo en su cuenta de Instagram. "Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”, remarcó.
Además, Cipolla que suele participar de programas de televisión defendió su postura en los medios de comunicación: “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder. Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”, cerró.