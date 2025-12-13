Luego de horas de especulaciones y preocupación por la situación de Morena Rial, salieron a la luz los resultados de los tests de embarazo que se realizó.
Qué hizo Morena Rial al enterarse que no está embarazada
Se supo cómo fue la reacción de Morena Rial luego de obtener el resultado de sus análisis. Todos los detalles
Según había revelado su abogado Morena Rial tenía entre tres y cuatro meses de atraso y hasta había presentado síntomas típicos de los embarazos. "Tiene todos los síntomas, náuseas, siente que como que le patea dentro”, detalló en DDM luego de confirmar que había presentado un escrito explicando la situación el día 8 de diciembre.
Ahora luego de que se revelara que los tests de embarazos dieran negativo Martín Leiró, otro de sus abogados explicó cómo fue el proceso. "La llevaron a sanidad, volvió y el servicio se quedó con el test. Después, Morena me dijo que le había dado negativo".
Además, Guido Zaffora explicó que la exposición mediática del supuesto embarazo de Moren Rial no habría caido nada bien a la directora del penal donde está presa. "Se enojó mucho y, en un momento, retuvo el resultado del test un tiempo porque no quería que se confirme en televisión", aseguró.
Quién será el padre del tercer hijo de Morena Rial
En medio de todo el revuelo que generaro las sospechas de embarazo, se conoció con quien estuvo saliendo Morena Rial en los últimos meses.
Una vez más fue su abogado y amigo el que dio a conocer todos los detalles. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cual es su situación, creo que no están juntos”, dijo Cipolla sobre el joven con el que Morena Rial conoció en un evento religioso con el que se mostró varias veces a través de sus redes.
Además, Morena Rial fue elevada a juicio oral por los robos y escruches que cometió y el fiscal Ferrari decidió no otorgarle su pedido de arresto domiciliario.