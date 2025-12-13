Qué hizo Morena Rial al enterarse que no está embarazada

morena rial esposada Indignacion en el penal por el supuesto embarazo de Morena Rial.

Además, Guido Zaffora explicó que la exposición mediática del supuesto embarazo de Moren Rial no habría caido nada bien a la directora del penal donde está presa. "Se enojó mucho y, en un momento, retuvo el resultado del test un tiempo porque no quería que se confirme en televisión", aseguró.

Quién será el padre del tercer hijo de Morena Rial

En medio de todo el revuelo que generaro las sospechas de embarazo, se conoció con quien estuvo saliendo Morena Rial en los últimos meses.

Una vez más fue su abogado y amigo el que dio a conocer todos los detalles. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cual es su situación, creo que no están juntos”, dijo Cipolla sobre el joven con el que Morena Rial conoció en un evento religioso con el que se mostró varias veces a través de sus redes.

Además, Morena Rial fue elevada a juicio oral por los robos y escruches que cometió y el fiscal Ferrari decidió no otorgarle su pedido de arresto domiciliario.