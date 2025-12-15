Luego de que la Justicia le negara el arresto domiciliario a Morena Rial, y se confirmara que no está embarazada, el caso de la hija de Jorge Rial dio un nuevo giro.
¡Qué pasó! Morena Rial se quedó sin abogado
Tras la negación de su arresto domiciliario, Morena Rial recibió la peor noticia en medio de su proceso judicial. Los detalles
El domingo por la tarde su abogado e íntimo amigo, Alejandro Cipolla anunció que daría un paso al costado en la defensa de Morena Rial.
"Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, arrancó en un posteo en su cuenta de Instagram. "Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”, remarcó.
Además, Cipolla que suele participar de programas de televisión defendió su postura en los medios de comunicación: “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder. Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”, cerró.
Preocupación por la salud de Morena Rial
Días antes, el abogado había manifestado su angustia por la situación que está viviendo Morena Rial dentro del penal.
Morena estaría atravesando una fuerte depresión mientras sigue presa en el penal de Magdalena. Si bien la habrían autorizado a tener un celular, la joven no estaría teniendo acceso al dispositivo.
Su abogado Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana y expresó su preocupación por la salud y el estado mental de Morena Rial, quien sigue en una celda aislada del resto de las reclusas.
“Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla.
A pesar de esto, Morena Rial recibió buenas noticias luego de someterse a un examen psicológico para determinar si podría ser mamá y el mismo dio positivo. “Ahora ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo”, explicó su letrado.