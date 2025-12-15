¡Qué pasó! Morena Rial se quedó sin abogado

abogado morena Alejandro Cipolla renunció a la defensa de Morena Rial.

Además, Cipolla que suele participar de programas de televisión defendió su postura en los medios de comunicación: “Mi opinión en los medios no a ver silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder. Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”, cerró.

Preocupación por la salud de Morena Rial

Días antes, el abogado había manifestado su angustia por la situación que está viviendo Morena Rial dentro del penal.

Morena estaría atravesando una fuerte depresión mientras sigue presa en el penal de Magdalena. Si bien la habrían autorizado a tener un celular, la joven no estaría teniendo acceso al dispositivo.

Su abogado Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana y expresó su preocupación por la salud y el estado mental de Morena Rial, quien sigue en una celda aislada del resto de las reclusas.

“Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla.

A pesar de esto, Morena Rial recibió buenas noticias luego de someterse a un examen psicológico para determinar si podría ser mamá y el mismo dio positivo. “Ahora ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo”, explicó su letrado.