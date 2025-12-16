Sofía Gonet devastada por las críticas que recibió: "Me hacen bodyshamming por mi cuerpo"

Además, Sofía aprovechó para hacer referencia al revuelo que generó el atrevido vestido de trasnparencias que lució en laentrega de los Premios Martín Fierro de Streaming.

El descargo de Sofía Gonet

"Bueno aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, psicópata, que tendría que estar internada o presa, recibiendo millones de mensajes que ojalá me maten o me caguen a piñas", comenzó Sofía Gonet.

"Todo Twitter haciéndome body shaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que esto no es violencia y ustedes esperaran que fuera Sarah Kay o Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan grande como esa", continuó.

sofi gonet descargo El video de Sofía Gonet tras publicar sus chats privados con Homero Petinatto.

"Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda, pero yo eso no lo quiero juzgar, eso desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no nunca supe cómo manejarlas".

"Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya, obviamente eso no iba a funcionar y fue escalando la toxicidad hasta terminar en esto: en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto 0. Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles. A mí me daba mucha bronca esforzarme tanto y recibir, desprecios, desplantes y mentiras", siguió sobre su turbulenta relación con Petinatto.

Y advirtió: "Estar con una persona que te dejaba de contestar a las 6 de la tarde y no aparecía hasta el otro día y vos no tenías ni idea. O salir con esta persona y que vaya al baño y se olvide que vos estabas ahí acompañándolo".

"Hablemos de ITS, mujeres hétero contagiadas por sus maridos, amantes, chongos... Eso no es violencia tampoco, vos ni enterada pensas que tenés un pacto monogámico y transparente y después te enteras de cosas. Pero bueno, una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre", concluyó Sofía Gonet.