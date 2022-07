El mal momento que atraviesa Florencia Peña

"Ya pasaron varios días sin poder recuperar mi cuenta en @instagram. ¿Quién determina que una foto sea censurada o no? ¿Un robot? ¿Por qué me reportan y me bajan la cuenta únicamente a mí? Los ejemplos de fotos mucho más explícitas sobran… ‍", manifestó Florencia Peña a través de Twitter.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Diosa total! La foto de Juana Viale en la playa que arrasó la red

Florencia Peña desnuda (2).jpg Florencia Peña, una de las fotos por las que Instagram le cerró la cuenta

Florencia Peña: el descargo contra Instagram en su programa

Flor aprovechó su programa, LPA, para reclamar por su cuenta de Instagram y poder recuperarla con todo el material que ya tenía subido y sus seguidores.

"Yo soy una celebrity con seis millones de seguidores, con una cuenta verificada y la verdad que no infrinjo ninguna norma. Más allá de que yo me tomo las cosas con humor, para mí Instagram es como mi empresa", expresó Florencia Peña en su programa.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Lomazo a los 53! La foto de Nora Colosimo en bikini que paralizó Ibiza

La conductora también agregó: "Yo tengo videos que no podría recuperar nunca si no me la devuelven. Además, yo trabajo mucho con mi Instagram, es mi comunicación directa con la gente. Vos no llegás a la gente que no quiere verte. Me parece discriminatorio (...) Hay un montón de gente que trabaja conmigo".

Florencia Peña explicó que ha mandado una carta documento, a través de sus abogados, para poder recuperar la cuenta. Incluso su abogado Fernando Burlando también se refirió a la situación y criticó la falta de transparencias en la sanción de la red social.