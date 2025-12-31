El insólito pedido de Morena Rial para calmar su ansiedad en la cárcel

Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.

La Navidad de Morena Rial tras las rejas

El periodista Fede Flowers reveló que fue una de las peores noches para Morena Rial desde su llegada a la cárcel y hasta dio detalles de su celebración.

"Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs", arrancaba Flowers en un posteo en su cuenta de X.

"Cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir”, cerraba sobre la angustia de Morena Rial.

morena rial navidad Morena Rial desmintió los rumores sobre su Navidad tras las rejas.

Una vez más, Morena Rial salió con los tapones de punta con una carta desmintiendo las versiones de Flowers. "La voy a hacer corta: yo, More Rial comunico que quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un pequeño grupo de allegados, cualquier cosa que se diga en boca de otros o de otras personas es más de lo mismo", escribió Morena en el comunicado que leyeron en el programa de Moria Casán.