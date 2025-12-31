Morena Rial se prepara para celebrar el Año Nuevo en el penal luego de que trascendiera la angustia que vivió durante la Nochebuena y Navidad.
El insólito pedido de Morena Rial para calmar su ansiedad en la cárcel
Salió a la luz cómo está viviendo Morena Rial sus días en el penal en plena época de fiestas. Todos los detalles
En LAM, confirmaron que la joven recibirá el 2026 tras las rejas y dieron detalles de cómo está transitando Morena Rial su presente mientras sigue pidiendo por la prisión domiciliaria.
"Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron sobre el nuevo régimen de Morena Rial en la cárcel.
Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.
La Navidad de Morena Rial tras las rejas
El periodista Fede Flowers reveló que fue una de las peores noches para Morena Rial desde su llegada a la cárcel y hasta dio detalles de su celebración.
"Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs", arrancaba Flowers en un posteo en su cuenta de X.
"Cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir”, cerraba sobre la angustia de Morena Rial.
Una vez más, Morena Rial salió con los tapones de punta con una carta desmintiendo las versiones de Flowers. "La voy a hacer corta: yo, More Rial comunico que quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un pequeño grupo de allegados, cualquier cosa que se diga en boca de otros o de otras personas es más de lo mismo", escribió Morena en el comunicado que leyeron en el programa de Moria Casán.