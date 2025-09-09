El insólito comentario de Susana Giménez sobre el romance de su nieta con Nicolás Figal

“No soy Tinelli, qué me importa”, agregó Susana haciendo referencia al conocido fanatismo de Marcelo Tinelli con quien trabajara en la próxima emporada de LOL por Amazon Prime.

El romance de Lucía Celasco y Nicolás Figal

Pepe Ochoa reveló los detalles de la relación en LAM. “Viene de hace dos, tres meses. Rumores. Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer fueron a un bar muy conocido”, relató el periodista.

Según explicó, Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron vistos en un lugar público confirmando su amor por todo lo alto. “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, agregaba.

LUCIA CELASCO NICO FIGAL VIDEO

El video que confirma el romance de la nieta de Susana Giménez y Nicolás Figal.

Ahora el sitio Farandula Show viralizó un video de Lucía Celasco y Nico Figal durante su salida al famoso boliche Tequila en la noche del jueves. En la grabación se lo ve al jugador entrando primero y minutos después a Lucía ingresando en su auto.

El tremendo apodo que Graciela Alfano le puso a Susana Giménez

Graciela Alfano sigue en su raid mediático contra Susana Giménez, ahora acusándola de haberla bajado del programa Cortá por Lozano.

Furiosa, Graciela Alfano disparó contra Susana Giménez luego de que la producción del ciclo de Verónica Lozano la llamara para cancelar su visita al programa que estaba pactada desde hacía tres semanas.

SI bien la misma Verónica Lozano llamó a Graciela para explicarle los motivos detrás de la suspensión de su visita, la diva siguió firme con su teoría sobre "la mano negra" de Susana.

graciela alfano susana gimenez evasora La pelea entre Susana Giménez y Graciela Alfano.

Además, en un móvil con Los Profesionales de Siempre, Graciela Alfano se refirió a lo sucedido y en un exabrupto lanzó el apodo que le puso a Susana Giménez. "¡La evasora albina!", exclamó.