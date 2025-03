Para no ser detenido, Mauro Icardi se escapó, salió manejando en contramano y dejó a sus hijas en una crisis de nervios por lo que tuvo que intervenir el SAME.

Qué dice el informe del SAME

En un programa especial de BONDI para hablar de lo sucedido, Pepe Ochoa adelantó la información que se constató en el informe del SAME cuyos resultados complicarían más la situación legal de Mauro Icardi.

"Me cuentan que el SAME escribió un informe. El informe habla de marcas en el cuerpo de las hijas de Mauro y que el SAME revisó brazos y piernas", aseguró el comunicador.

informe same.jpg El impactante informe del SAME : "Hay marcas en el cuerpo de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara".

Dejó esto establecido en un informe y esto es muy complejo porque obviamente lo elevaron al fiscal y Mauro va a estar muy complicado porque esto ya tomó un tinte bastante oscuro", agregó aunque todavía no se ha revelado el informe completo.

Qué dijeron las pericias realizadas a Mauro Icardi y Wanda Nara

Se conocieron las conclusiones de las pericias realizadas a ambos por el Ministerio Público Tutelar. Tras varios análisis y encuentros con profesionales, en DDM dieron detalles de los impactantes resultados.

"Se recomienda que el señor Mauro Icardi inicie tratamiento psicológico de manera urgente y que debería dejar de proyectar una imagen de violencia y amedrentamiento”, leyeron sobre el informe de Mauro Icardi.

En cuanto a Wanda Nara, revelaron que tendrá que continuar con sesiones de terapia y que en tanto "debería conseguir con su terapia dejar de interrogar a las menores”.

Además confirmaron la resolución de reestablecer el vínculo de las pequeñas con Mauro Icardi. “Se recomienda el inmediato restablecimiento del vínculo paterno, resultaría conveniente que sea prescindiendo de la presencia de la señora Suárez. Resultaría conveniente que tengan encuentros previos en algún lugar reservado y neutral para recomponer el vínculo con sus hijas. Siendo conveniente que esto se dé en presencia de una trabajadora social", especificaron.