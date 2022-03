wanda guardaespaldas 2.webp

"El durmió cerca de ella… El marido dijo ‘tan cerca es demasiado’ y lo echó”, dijo Rodrigo Lussich en Los Escandalones.

Ahora, el guardaespaldas rompió el silencio, dio detalles del vínculo que tuvo con Wanda Nara y reveló si durmió en la mansión que la rubia y Mauro Icardi tienen en Nordelta.

¿Wanda Nara durmió con su guardaespaldas?

"No… No… Me hubiera encantado porque es una hermosa mujer, pero no lo hicimos", reveló Agustín Longueira en Socios del Espectáculo cuando le preguntaron si había tenido intimidad con Wanda Nara.

"No es que dormí en la casa. Terminó la fiesta privada que le hicieron, la acompañé, seguimos como un after en la casa un ratito, y nada. Yo me fui a otro lado", aclaró desmintiendo los rumores.

El picante posteo de Wanda Nara, ¿dedicado a Mauro y la China Suárez?

Wanda Nara sorprendió a sus fans al publicar una filosa frase que podría estar dedicada a la China Suárez y a Mauro.

La actriz y el futbolista tuvieron un affaire virtual durante meses e incluso se reunieron en un lujoso hotel de París donde pasaron la noche aunque, según el delantero, no habrían tenido relaciones.

"Usa toda la mierda que te encuentres en tu camino como abono para crecer", dice la frase que eligió Wanda Nara para expresar sus sentimientos.

