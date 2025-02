El guardaespaldas de Wanda Nara confirmó que durmieron juntos: "Ella se abrió la bata".

"En un momento Wanda se fue a bañar y yo me quedé por ahí. Después la reunión siguió, y como se estaba haciendo tarde y yo me tenía que volver a Rosario se los dije y me propusieron que me quedara a dormir en el departamento, lo que para mi era muy positivo. Lo que pedí fue si me podía bañar para estar más cómodo, y me dijeron que sí. Lo hice en una habitación privada. Cuando terminé, se abrió la puerta de la habitación y entró ella", agregó sin guardarse detalles.

El guardaespaldas de Wanda Nara confirmó que tuvieron sexo

Al volver al piso, Matías Vázquez reveló su conversación privada con el agente de seguridad y dio información explosiva.

"Hablé mucho con Longueira y él no me deja mentir, así que esto es muy cierto. Cuando él se terminó de bañar entró ella con una bata, se la abrió, estaba como Dios la trajo al mundo, es decir desnuda, y le dijo "acá estoy para vos", dijo. "Y sí, chicos, tuvieron sexo. Sexo, así se dice", agregó sin vueltas.

Los chats íntimos de Wanda Nara a Mauro Icardi mientras la China Suárez le organizaba el cumpleaños

Se filtraron mensajes que le mandó Wanda Nara al futbolista invitándolo a su casa y ofreciéndole coordinar para celebrar su cumpleaños junto a sus hijos.

A días de celebrar su cumpleaños, Mauro Icardi sigue sin reencontrarse con sus hijas Francesa e Isabella a pesar de la orden del juez que recibió Wanda Nara obligándola a entregar a sus pequeñas.

En medio de todo esto, en LAM mostraron los mensajes que le mandó Wanda a Nara a Mauro Icardi proponiéndole ir a su casa para estar con sus hijas y los tres hijos de Wanda Nara. "Buen día. Hoy están todos los nenes en casa si queres venir a verlos a almorzar o estar con ellos, yo me voy y los dejo. Hace mucho no ves a los varones. Se van de viaje después todos con el cole", dice en los primeros chats.

Además, Wanda Nara le preguntó a Mauro Icardi por su cumpleaños que estaría siendo organizado por la China Suárez. "Pasado mañana es tu cumpleaños, ¿vas a hacer algo? ¿querés que te lleve a los nenes? Avisame. Las nenas están 15 días seguidos y no se quieren quedar, se les hace muy largo", arranca Wanda. "Organicemos de que manera podes estar con tus hijos. Hasta que se adapten busquemos una manera juntos. Por el bien de los cinco nenes", cierra Wanda Nara.