El ex de Lizy Tagliani la trató de infiel y ella dijo que su separación es el "LizyGayte"

"No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más", fue la respuesta que le dio el joven a la usuaria maru.pelu.unisex que le lanzó un piropo.

Tras el posteo del ex conductor de LAM, Lizy Tagliani lo retuiteó con un comentario muy acorde a su humor: "Jajjajajja el lizy gayte".

La respuesta de Leo Alturria: "Solo quería que me fuesen fiel"

El comunicado de Lizy Tagliani tras separarse

"Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido. Él no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja".