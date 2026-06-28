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El escandaloso pasado de Ekaterina, la joven que conquistó a Mauro Icardi: "Robanovios y..."

Las polémicas acusaciones que estallaron en las redes tras la pelea entre Ekaterina y la China Suárez en un boliche. Los detalles

Por UNO
Fuertes rumores sobre el pasado de la rubia que enloqueció a Mauro Icardi.

Fuertes rumores sobre el pasado de la rubia que enloqueció a Mauro Icardi.

Siguen saliendo a la luz los datos más fuertes del escándalo que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche luego de que el jugador quisiera conquistar a una joven de 25 años llamada Ekaterina Ojeda.

Ekaterina Ojeda habló en Intrusos confirmando que fue Mauro Icardi quien la miró toda la noche, se acercó a hablarle y hasta trató de besarla a espaldas de la China Suárez.

A pesar de las declaraciones de Ekaterina, las redes sociales estallaron con comentarios y posteos de otras mujeres acusándola de "roba novios" y de ser ella la que busca a los hombres en los boliches.

Ekaterina Ojeda acusada de roba novios.

Ekaterina Ojeda acusada de roba novios.

Pochi de Gossipeame se contactó con una de las primeras usuarias en escribir en contra de la joven y publicó el testimonio en el que asegura que trató de besar a su novio a pesar de estar ella acompañándolo.

El testimonio que complica a Ekaterina Ojeda

"Mirá, te cuento. Con mi novio siempre salgo a bailar a Afrika. Esta chica, Ekaterina, también va. Todo empezó hace como 6 meses. La primera vez, mi novio estaba abrazándome de atrás y la piba venía y le empezaba a hacer masajes. La primera vez me reí y mi novio la sacó. Después pasó de nuevo. Obviamente, la volví a sacar. A todo esto, ella lo hacía en mi cara. Depsués me fui al baño y lo agarró de la cara, y la sacaron", comienza Sofía.

"Esto pasó mínimo 10 veces, sin exagerar. En Mar del Plata, en Picheo, me la crucé y la mina se le volvió a tirar a mi novio y a su amigo. Ahí me agarró la loca y les avisé a sus amigas que, si no la sacaban de encima de mi novio y de su amigo, llamaba al de seguridad. A las amigas no les importó yla dejaron. Se tuvieron que meter más chicos para hacerle ronda a mi novio y a su amigo para que la chica no los siguiera acosando. hasta ahí yo no había explotado del todo porque se notaba que estaba pasada de copas y de otras cosas" cerró Sofía, siempre según Pochi.

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