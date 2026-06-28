El escandaloso pasado de Ekaterina, la joven que conquistó a Mauro Icardi: "Robanovios y..."

Ekaterina Ojeda acusada de roba novios.

Pochi de Gossipeame se contactó con una de las primeras usuarias en escribir en contra de la joven y publicó el testimonio en el que asegura que trató de besar a su novio a pesar de estar ella acompañándolo.

El testimonio que complica a Ekaterina Ojeda

"Mirá, te cuento. Con mi novio siempre salgo a bailar a Afrika. Esta chica, Ekaterina, también va. Todo empezó hace como 6 meses. La primera vez, mi novio estaba abrazándome de atrás y la piba venía y le empezaba a hacer masajes. La primera vez me reí y mi novio la sacó. Después pasó de nuevo. Obviamente, la volví a sacar. A todo esto, ella lo hacía en mi cara. Depsués me fui al baño y lo agarró de la cara, y la sacaron", comienza Sofía.

"Esto pasó mínimo 10 veces, sin exagerar. En Mar del Plata, en Picheo, me la crucé y la mina se le volvió a tirar a mi novio y a su amigo. Ahí me agarró la loca y les avisé a sus amigas que, si no la sacaban de encima de mi novio y de su amigo, llamaba al de seguridad. A las amigas no les importó yla dejaron. Se tuvieron que meter más chicos para hacerle ronda a mi novio y a su amigo para que la chica no los siguiera acosando. hasta ahí yo no había explotado del todo porque se notaba que estaba pasada de copas y de otras cosas" cerró Sofía, siempre según Pochi.