La China Suárez estuvo presente durante toda la tarde en la cual se suponía Icardi pasaría tiempo a solas con sus pequeñas, lo que generó la ira de Wanda Nara y la suspensión de nuevos encuentros.

china suarez embarazo hijas wanda.jpg El drama secreto de la China Suárez tras el escándalo con las hijas de Wanda Nara.

En medio de todo esto, el abogado de la China Suárez rompió el silencio y habló de la angustia que está sintiendo la actriz por ser señalada como la culpable. "Está mal porque no hay reciprocidad. No ha tenido ningún tipo de conflicto con las hijas de Mauro, no tuvo conductas violentas ni contrario a la moral y sin embargo es a ella que la quieren excluir de toda esta situación", arrancó el letrado.