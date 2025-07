CHARLOTTE CANIGGIA BARBIECORE.jpg El drama que vive Charlotte Caniggia por culpa de Mariana Nannis: "La traumó".

Además, recordó el paso de Mariana Nannis con Alex y Charlotte Caniggia por el Bailando. "¿Qué envidia te voy a tener, ma? Tengo una familia hermosa. Tengo un marido, dos hijos, vivimos todos juntos, no nos peleamos, no los expongo, no la trato de gorda ni de flaca a mi hija. No los exploté para ir a laburar, como hiciste vos cuando los trajiste al Bailando para que te mantengan", expresó.

Charlotte Caniggia fulminó a Melody Luz: agresiva, usurpadora y mentirosa

Si bien está alejada de los medios y la televisión desde hace meses, Charlotte Caniggia no dudó en volver con todo con un feroz descargo contra Melody Luz.

Tras una pelea con el chef Santiago del Azar, Melody Luz se reconcilió con Alex Caniggia y mantuvo un picante cruce en instagram con Mariana Nannis, quien está peleada con su hijo desde hace más de dos años.

Además, Melody Luz visitó el streaming de Martín Cirio y habló de Charlotte Caniggia acusandola de buscar conflictos y provocar ríspideces son razón.

"Me buscaba pelea de nada, siento que necesita una psicóloga. Eran cosas para su sobrina, me sentí atacada. Prefiero tomar distancia", aseveró Melody Luz y Charlotte Caniggia recogió el guante.

Charlotte Caniggia destruyó a Melody Luz

A través de sus stories, Charlotte Caniggia trató a Melody Luz de mentirosa, agresiva y usurpadora, defendiendo como nunca antes a su mamá Mariana Nannis.

"Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia el Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella", disparó sobre los dichos de Melody Luz en el streaming.

"No se si me da gracia o lástima. Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco", agregó Charlotte y siguió con su apoyo a Mariana Nannis. "Querías usurpar y quedarte con el departamento. Gracias a Dios mi mamá se dio avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo", cerró.