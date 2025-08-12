El destape de Wanda Nara que paralizó México

wanda nara panza mexico Wanda Nara se destapó en México y causó furor con su figura.

A pocos minutos de su llegada a México, Wanda Nara presumió su figura al máximo con una selfie frente al espejo destacando su nuevo abdomen con un conjunto de joggineta y corpiño crop, imposible de pasar desapercibido.

Wanda Nara salió vestida por sus hijas y causó sensación: "Un palito..."

Wanda Nara dejó a todos sus seguidores impactados protagonizando la publicidad de una reconocida marca de maní y ahora lo hizo con su look.

Durante la tarde del domingo, Wanda Nara sorprendió a sus fans al dejar que sus hijas Francesca e Isabella eligan su atuendo causando sensación con el estilo de las pequeñas.

En el video subido por Wanda Nara se puede escuchar las voces de sus herederas explicando su elección. "Es inspiración palito de la selva", dicen sobre el outfit en tonos rosa y blanco.

wanda nara look hijas

"Es una cartera muy palito de la selva", insisten divertidas para el atuendo que, según Wanda Nara explicó, lució para una visita de domingo al supermercado.

El mensaje oculto de Wanda Nara para Mauro Icardi y la China Suárez en su aviso de maní

Luego de las burlas, comentarios y comparaciones que recibió Mauro Icardi luego de la viralización de su video íntimo, Wanda Nara protagonizó la nueva campaña de Maní King y explotó las redes. "Orgullosamente manisera", dice a cámara mientras come maní. "Cuando algo me gusta, me la juego. Soy fan de Maní King desde siempre. Y ahora, oficialmente", agregó.

En medio de todas las repercusiones que generó su publicidad y el llamativo silencio de Mauro Icardi y la China Suárez, salió a la luz una indirecta encubierta de Wanda hacia Mauro.

wanda nara indirecta mauro icardi publicidad mani

Según publicó Fede Flowers en su cuenta de Instagram, para la publicidad Wanda Nara lució la misma camisa blanca que eligió Mauro Icardi en las últimas fotos que se sacó con la China Suárez en Estambul.