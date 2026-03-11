El desesperado pedido de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

Sabrina Rojas rompió el silencio luego de la aparición de Luciano Castro en los medios tras su autointernación en un instituto de rehabilitación durante varias semanas.
Luciano Castro dio algunas entrevistas y se viralizaron imágenes del reencuentro con sus hijos Fausto y Esperanza lo que generó el enojo de Sabrina Rojas que salió con los tapones de punta con un impactante comunicado en su cuenta de Instagram.
"Que yo comparta momentos con mis hijos en mis redes no significa que los portales tengan derecho a usar la imagen de menores de edad para hacer notas sobre mi o su padre", arrancó."Mis hijos no son personajes públicos ni parte de ningún contenido mediático.
"De hecho hay una medida cautelar hecha para que eso no suceda. Si quieren hablar de mí o Luciano háganlo, pero a los chicos déjenlos fuera y cuiden su identidad... Insisto, estoy orgullosa de ellos y amo compartir momentos con mis niños en mis redes, pero son mis hijos, mis redes. Es increíble la poca responsabilidad que hay con respecto a los menores", cerró en el final de su comunicado.
Escándalo con la hija de Sabrina Rojas en la puerta del colegio
Días antes, Sabrina Rojas generó un terremoto de reacciones y críticas en las redes sociales luego de publicar un video mientra dejaba a su hija Esperanza en el colegio.
Divertida, Sabrina Rojas se grabó en el auto y mostró la reacción de su la adolescente cuando la deja en el instituto. "¡Quién empieza segundo año? ¡Mi bebita! Te amo, ¿te lo puedo gritar?”, dice la rubia.
La respuesta de Esperanza no se hizo esperar: “¡No mamá! No. En serio, callate por favor", dice la joven avergonzada para luego bajarse y cerrar con picante “Sí, y yo de vos”, en respuesta al “soy libre ahora” que soltó Sabrina Rojas.
“No me aguanta. Siempre la amenizo con que voy a gritar que se baja la niña más linda. Mi nena adolescente", escribió Sabrina Rojas junto al video aunque los seguidores estallaron en comentarios críticos cuestionando su actitud de exponer a la joven en sus redes.