El comprometedor video de la China Suárez que prodría arruinar su romance con Mauro Icardi

china suarez video icardi rusherking El video que compromete a la China Suárez.

Tras sus declaraciones, se viralizó un video comparando su última entrevista con algunas anteriores donde dice exactamente las mismas frases que usó para hablar de Mauro Icardi pero sobre sus ex Rusherking y hasta de Benjamín Vicuña.

Los celos de Mauro Icardi con la China Suárez

Fue el mismo Mauro Icardi quien reconoció sus celos por las escenas subidas de tono que protagoniza la China Suárez en su serie La Hija de la Bastarda.

“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia en el programa de Mario Pergolini.

china suarez mauro pergolini Mauro Icardi celoso de la China Suárez.

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.

Mario Pergolini fue por todo y preguntó por los planes a futuro de la pareja, hoy instalada en Turquía. "¿Se van a casar?", arrancó Mario a lo que Mauro Icardi sorprendió al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo, lanzando una posible fecha de casamiento.