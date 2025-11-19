El comprometedor video de la China Suárez que prodría arruinar su romance con Mauro Icardi

Las redes sociales estallaron tras la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini y Moria Casán donde habló como nunca antes de su romance con Mauro Icardi.
Explosión en las redes sociales por el video de la China Suárez que puede arruinar su romance Mauro Icardi. Los detalles
Además de confirmar su apasionado encuentro en un hotel de París, mientras Icardi estaba casado con Wanda Nara, la China Suárez confesó qué la enamoró de Mauro Icardi.
"Es más alto de lo que parece, me sorprendió su mirada. Lo vÍ muy alto... Fue una conexión muy fuerte, mi entorno siempre me lo decia que iba a terminar con él", decía la China Suárez en diferentes segmentos de la entrevista.
Tras sus declaraciones, se viralizó un video comparando su última entrevista con algunas anteriores donde dice exactamente las mismas frases que usó para hablar de Mauro Icardi pero sobre sus ex Rusherking y hasta de Benjamín Vicuña.
Los celos de Mauro Icardi con la China Suárez
Fue el mismo Mauro Icardi quien reconoció sus celos por las escenas subidas de tono que protagoniza la China Suárez en su serie La Hija de la Bastarda.
“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia en el programa de Mario Pergolini.
“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.
Mario Pergolini fue por todo y preguntó por los planes a futuro de la pareja, hoy instalada en Turquía. "¿Se van a casar?", arrancó Mario a lo que Mauro Icardi sorprendió al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo, lanzando una posible fecha de casamiento.