El ataque de furia de Tamara Paganini en Gran Hermano que generó preocupación

tamara paganini furiosa Tamara Paganini acusó a sus compañeros de mugrientos.

“Vayan a hacer un tour, el vidrio del baño de la bañadera está tapizado de grasa, los papeles del tacho rebalsan. Yo sé que ustedes se turnan para limpiar, pero evidentemente hace falta más turnos”, siguió cuando Pincoya la acusó de querer llamar la atención.

El drama de Tamara Paganini tras su participación en Gran Hermano 2001

Luego de haber sido una de las grandes protagonistas de la primera edición de Gran Hermano en Argentina en 2001, Tamara Paganini se sumó como participante causando toda una revolución.

Al salir del programa, Tamara le inició juicio a la producción del certamen y en varias entrevistas dio detalles del drama que vivió por culpa de su paso por GH. “En su momento Gran Hermano me arruinó la vida, realmente. No podía caminar por la calle, no podía conseguir un trabajo. Pasé hambre”, reconocía Tamara Paganini en el programa Estamos a tiempo, de Mariano Yezze.

tamara paganini basura El drama de Tamara Paganini tras su paso por Gran Hermano 2001.

“La gente piensa que cuando salí de Gran Hermano me llené de plata y no. Fue realmente la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer”, revelaba la actriz quien además habló del precio de la fama.“Tenía periodistas en mi balcón. Y la policía venía, los sacaba y volvían a venir”, recordó. “Yo nada más quería volverme a mi casa”, aseguró.