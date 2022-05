Divas Play: se filtró otra foto de Mariana Diarco y es ¡infernal!

mariana diarco divas play 2.jpg

Para la explosiva postal, Mariana Diarco lució un body de encaje con aberturas infartante dejando su espectacular figura a la vista.

Posando parada y en blanco y negro, Mariana Diarco provocó delirio entre los followers.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡A cara lavada y...!", El llamativo look de Wanda Nara para la confirmación de su hijo

Mariana Diarco va por todo en Divas Play

Entrevistada por Juan Etchegoyen, la ex del Dipy, dio detalles de los videos que subirá en Divas Play y aprovechó para hacerle una explosiva propuesta a Florencia Peña a quien no dudó en invitarla a participar de una producción conjunta.

“Me encanta lo que hacen mis colegas en la plataforma, tiene que ver con el morbo y la sexualidad tiene que ser algo más abierto de lo que es hoy, gracias a Dios pude viajar y conocer otras culturas y creo que tenemos una cultura cerrada a la sexualidad”, comenzó diciendo la artista.

MARIANA.jpg

“Esto va por más que nosotros nos sientamos abiertos, creo que estamos cerrados en la sexualidad y esto que generó Florencia Peña con Silvina Luna, yo pagué esa suscripción y me pareció light, yo si te voy a hacer una producción con otra mujer te la voy a hacer power y heavy metal, no hice una producción con nadie todavia”, dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Nos dejaste re manija!", Ángela Leiva metió doblete de espaldas y fue un montón

Mariana Diarco quiere video hot con Florencia Peña

“Mis producciones son verdaderas y para creerlas, a mi lo que me pasa en ese video de diez minutos es verdad, en el momento de hacerlo con otra mujer lo haría de verdad y me encantaría que sea Florencia Peña”, siguió la rubia que hace poco tuvo un feroz cruce con Favio Azzaro.

Siempre picante, Mariana Diarco subió la apuesta y dio detalles del video que quiere protagonizar con Florencia Peña.

mariana florencia peña.jpg

“Pero no sería cualquier video, un video bien hecho, ´Flor escuchame una cosa, hagamos un video para Divas Play pero no foto, no el de Silvina Luna, hagamos un video o foto como Dios manda y corresponde, te lo pido por el amor de Dios´”, dijo sin vueltas.

Y concluyó: “A mi me encantaría y me gustaría hacer algo de verdad y en serio, algo que el que lo va a comprar se de cuenta que las dos están disfrutando, si vos ves que la que lo hacen lo disfrutan es el triple de satisfactorio”.