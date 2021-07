¡Dio todo! Yanina Latorre de fiesta en Miami: "¿No me parezco a Sol Pérez?"

Fiel a su estilo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana compartió todos los detalles de su glamorosa salida y hasta tomó varias copitas demás. Alegre y divertida, Latorre se grabó bailando y posando de lo más sexy para Diego.

yaninaa latorre 2.jpg

“Diego, decime que estoy divina. ¡Ay, te amo, Diego! ¿Me amás?”, lanzó la influencer mientras que del otro lado, su esposo le contestaba "see" sin poder creer lo que veía.

"No me parezco a Sol Pérez. No me critiquen”, continuó la madre de Lolita Latorre. Minutos después recibió el panqueque que pidió como postre y como casi se le cae, largó un exabrupto con dedicatoria incluida. “Ya sé que te gusta pelot… . hace 30 años. Le puedo hablar peor. Diego, te quiero mucho. Cuidate, tapate”, dijo hablándole a su marido que es fanático de los panqueques.

Te puede interesar: ¡Al límite! Oriana Sabatini se puso la diminuta, metió fotito y explotó Miami

Desde su casa en un country de casa Norte, el ex futbolista siguió el juego de su mujer y se mostró de lo más sorprendio con sus declaraciones. “Nunca me dijiste tanto que me querías como esta noche. ¡Estás muy en pedo! Estoy acá con Rosa, que está durmiendo. ¿Dora también está en pedo? Ojo con la cadera de Dora”, dijo divertido.

Pero la noche no quedó ahí. Si bien Yanina terminó el vivo con Lizardo y su marido, a los pocos minutos regresó y publicó un nuevo video en el que se mostró de lo más alergre.

“Estoy muy, muy, muy contenta. Varada, pero contenta”, concluyó con copa de champagne en mano.