¡Desolada! Martita Fort letal con Gustavo Martínez: "Egoísta... no entiendo cómo pudiste hacerlo"

martita fort gustavo.jpg

"Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo", siguió.

"No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó al rato me entero de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona", dijo indignada.

"De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”, cerró.

Felipe Fort declaró en la Justicia

Según relataron en Arriba argentinos, el hijo de Ricardo Fort informó en su escueto primer testimonio judicial que Gustavo Martínez transitaba por una fuerte depresión porque tanto Felipe como Martita Fort estaban próximos a cumplir 18 años y él dejaba de ser su tutor.

Felipe Fort agregó que Gustavo ya les había advertido que quería terminar con su vida.

Murió Gustavo Martínez

El hecho ocurrió durante la madrugada. A las 4.15, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre que había caído desde un edificio sobre la calle Sucre al 1900 (Capital Federal).

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad se trasladaron de urgencia al lugar, donde personal del Same constató la muerte de Martínez.

La investigación de lo ocurrido quedó a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59.

En el departamento donde vivía Martínez con los dos menores, informaron, no se observan signos de violencia o desorden. Sin embargo, en uno de los balcones que dan hacia el frente de la calle Sucre, la que sería su habitación, se encontró la red protectora cortada.