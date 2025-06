CINTHIA FERNANDEZ BIKINI MIAMI.jpg Desde un yate, Cinthia Fernández bailó en microbikini y paralizó Miami.

Divertida y sexy, Cinthia Fernández desplegó todas sus dotes coreográficas y marcó tendencia eligiendo un modelo de bikini verde militar uno de los infaltables de la temporada.

Cinthia Fernández escrachada en Miami: "Pegada con gotita"

Como toda una influencer, Cinthia Fernández uso sus redes para darle publicidad a un viajer a Miami organizado exclusivo para mujeres para que quieran viajar con amigas, salir de compras y disfrutar.

Sin embargo, Cinthia Fernández fue escrachada pro varias usuarias luego de ue se viralizaran fotos de la morocha acompañada por su novio Roberto Castillo en Miami.

cinthia fernandez escrache miami.jpg

Fue Pochi de Gossipeame quien publicó las imágenes."Amamos a Cinthia Fernández vendiéndote un tour solo de mujeres cuando está pegada con la gotita a Castillo. Mínimo se hubiera ido con una amiga", escribió la panelista picante.

Yanina Latorre a Cinthia Fernández: "Ojalá no termines violentada"

El distanciamiento entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre parece no tener fin, ahora con un nuevo round tras el letal descargo de la conductora contra Roberto Castillo.

Luego de que Roberto Castillo publicara una serie de posteos contra Yanina Latorre, la conductora habló en Sálvese Quien Pueda y lo acusó de maltratador y buscador de fama.

yanina cinthia castillo.jpg

"Este hombre lo que quiere es lo mediático. Es el típico que escribe la cartita y sin sello se la manda a los periodistas del sábado y domingo", arrancó confirmando su decisión de no invitarlo a su programa.

Además,Yanina Latorre recordó el video de Roberto Castillo maltratando a su ex y le habló a Cinthia Fernández. "Yo no hablo con maltratadores, no hablo con tipos desesperados por fama que usan a las mujeres. Te vimos gritarle, maltratar y violentar a la madre de tus hijas en un auto, manejando y borracho. Ojalá, Cinthia, no termines maltratada y violentada igual que la ex de Castillo", cerró.