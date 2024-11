Desde Tailandia, Jimena Barón confirma que es la reina de la enteriza ultra cavada XS.

"Yo estaba prendiendo un sahumerio y sonó el teléfono con la propuesta, mañana, Tailandia. Me sentí rara porque claramente 24 horas antes significaba que no habían pensado en mí en primera instancia. Justo hacía unos días había contado que empecé el año re triste porque no me salió un proyecto que me dio mucha ilusión. He tenido mucho ego, no hubiese venido 5 años atrás. Por suerte ya no lo tengo, por suerte vine", escribió Jimena Barón junto a las imágenes.

jimena baron tailandia looks.jpg

Jimena Barón reina del shiny en Tailandia

Jimena Barón se sumó al viaje organizado por Pandora, la reconocida marca de joyas, y, a pesar del poco tiempo de preparación arrasó con sus looks.

jimena baron look shiny.jpg Desde Tailandia, Jimena Barón confirma que es la reina del shiny con mini vestido XS, al ras y más.

Desde Tailandia, Jimena Barón está protagonizando un desfile imparable de looks, robándose los elogios con cada elección en especial con su outfit ultra shiny.

Para su segunda salida nocturna, Jimena Barón cumplió el dress code de brillos jugándosela con un mini vestido al ras de pailletes Xl de lo más sexy y glam.

Jimena Barón diosa en Brasil

Una vez más, Jimena Barón llevó a su heredero a vivir unos días a puro surf, y, como siempre, se robó todos los elogios con los looks que eligió para su estadía.

De lo más atrevida, Jimena Barón se animó a sumarse a las prácticas de surf eligiendo una enteriza cavada manga larga ultra XS y ceñida.

jimena baron enteriza brasil.jpg Desde Brasil, Jimena Barón estrena enteriza cavada XS en clave floral y anticipa el verano.

La diosa no solo apostó por un diseño súper ajustado sino que también se la jugó por los estampados con un print floral XL explosivo.

Jimena Barón paraliza Punta Cana

En esta oportunidad, Jimena Barón paseó en barco por las aguas del Caribe, aprovechando la oportunidad para llevar la tendencia atigrada furor.

jimena baron bikini atigrado.jpg Desde un yate, Jimena Barón se suma al hilo dental en clave atigrado XS y paraliza Punta Cana.

Una vez más, Jimena Barón revalidó su título de reina indiscutida de posados en trajes de baño, llevando un modelo hilo dental ultra colaless.

La tarde anterior, Jimena Barón se fotografió luciendo un modelo animal print esta vez en clave taparrabos de leopardo.

jimena baron hilo dental leopardo.jfif Desde el Caribe, Jimena Barón confirma que es la reina del taparrabos en clave animal print ultra XS.

Jimena Barón se suma a la enteriza

Además, Jimena Barón causó sensación con su enteriza. Para su álbum de fotos, Jimena Barón marcó su lomazo con una enteriza negra ultra cavada XS con detalles golden de lo más glamorosos.

jimena baron enteriza punta cana.jpg Desde Punta Cana, Jimena Barón se suma a la enteriza ultra cavada y paraliza el Caribe.

Jimena Barón paraliza Río de Janeiro

Jimena Barón prendió fuego las redes desde su viaje por Río de Janeiro donde viajó junto a su novio.

Más enamorada que nunca, Jimena Barón vivió una pequeña luna de miel disfrutando de las atracciones de Brasil, en especial las playas de Río.

jimena baron bikini rio de janeiro.jpg Desde Río de Janeiro, Jimena Barón se suma al hilo dental ultra XS en clave mixto al ras.

Desde allí, Jimena Barón presumió su lomazo impactante eligiendo una vez más su amor por las micro-bikinis en clave taparrabos ultra XS.

Días antes, Jimena Barón viajó a Bariloche. La top disfrutó de las comodidades de su hotel, y para su paso por el jacuzzi se la jugó con una osada enteriza que se robó todos los comentarios.

jimena baron enteriza.jfif

Jimena Barón diosa en Miami

Acompañada por su hijo Momo, Jimena Barón viajó para cumplir el sueño de alentar a la selección Argentina en la final de la Copa América 2024.

A días del gran partido contra Colombia, Jimena Barón también disfrutó del sol y el buen clima de Miami, mostrándose al rojo vivo desde la pileta.

jimena baron bikini miami.jfif Desde Miami, Jimena Barón confirma que es la reina del hilo dental ultra XS en clave ultra neón.

Siguiendo a famosas como Tini Stoessel y Emilia Mernes que son fans de este modelo, Jimena Barón eligió una atrevida micro-bikini de bombacha hilo dental bicolor con detalles en neón explosiva.

Jimena Barón paraliza el sur Argentina

Junto a famosas como Emilia Attias, entre otras, Jimena Barón viajó a Bariloche para disfrutar de unas mini vacaciones a pura nieve y relax.

jimena baron nieve.jfif Desde la nieve, Jimena Barón confirma que es la reina del hilo dental ultra XS y paraliza Bariloche.

Siempre audaz, Jimena Barón no tardó en presumir su lomazo, sorprendiendo a sus followers con un explosivo álbum de fotos desde su cabaña.

JIMENA BARON COLALESS BARILOCHE.jfif Desde la nieve, Jimena Barón confirma que es la reina del hilo dental ultra XS y paraliza Bariloche.

A pesar del frío, Jimena Barón se mostró en ropa interior con un osado conjunto negro de bombacha colaless ultra XS y cavada, que mostró desde todos los ángulos.

Jimena Barón reina del gym

Jimena Barón enamoró a sus fans con un atuendo sporty infartante.

Luego de revolucionar a sus seguidores con postales desde las playas de Brasil luciendo las micro-bikini más osadas, Jimena Barón fue por más.

Retomando su rutina, Jimena Barón volvió a sus clases de gym y lo hizo con un conjunto de lo más atrevido siguiendo la tendencia tanga a la vista.

jimena baron calzas colaless.jfif Jimena Barón marca tendencia con calzas ultra XS en clave colaless a la vista.

Jimena Barón sorprendió con un modelo de calzas ultra ceñidas con recortes simulando el efecto hilo dental a la vista. Corpiño deportivo al tono y ponytail cerraron su looksporty más osado.

Jimena Barón cautiva desde Brasil

Jimena Barón armó las valijas y viajó a Brasil para acompañar a su hijo Momo a seguir con su amor por el surf.

jimena baron hilo dental brasil.jfif Jimena Barón paraliza Brasil y es la reina del hilo dental: ultra XS, aleopardado y más.

Desde Brasil, Jimena Barón no ha parado de compartir todos los detalles de su estadía, causando sensación con sus explosivos posados en bikini.

Ahora, Jimena Barón redobló la apuesta con un nuevo álbum donde se la ve luciendo una micro-bikini de bombacha hilo dental ultra XS de cuero y corpiño animal print de réptil.

imena baron bikini brasil.jfif Jimena Barón paraliza Brasil y es la reina del hilo dental: ultra XS, aleopardado y más.

Jimena Barón paraliza Brasil

Como no podía ser de otra manera, Jimena Barón no solo estuvo pendiente de todas las actividades de Momo sino que también aprovechó par disfrutar de las playas de Brasil.

Dueña de una figura escultural, Jimena Barón no dudó en presumirla eligiendo una micro-bikini mixta con unabombacha colaless de diseño hilo dental ultra XS.

jimena baron bikini brasil.jfif Desde Brasil, Jimena Barón confirma que es la reina del hilo dental ultra XS.

Apostando por el mix de diseños, Jimena Barón combinó su hilo dental negro con corpiño color nude y posó como una diosa desde la playa.

Jimena Barón paraliza Corea

Jimena sorprendió a sus seguidores con su destino de viaje: Corea del Sur. La cantante viajó para un nuevo proyecto donde se la verá junto al chef pastelero Damián Betular.

Fiel a su estilo espontáneo y divertido, Jimena Barón mantiene a sus fans atentos a todos los movimientos de su paso por Corea del Sur compartiendo videos e historias de todo lo que está viviendo.

jimena baron corea del sur look.jfif Desde Corea del Sur, Jimena Barón es la reina de los pantaloncitos ultra shiny: compras, precios y más.

Siempre fashionista, Jimena Barón no dudó en jugársela con los looks que llevó para sus avenbturas en Croacia causando sensación con su primera elección: unos pantaloncitos shiny metalizadoa al rojo vivo.

Además, Jimena Barón y Damián Betular salieron de compras y revolucionaron las redes sociales con las chucherías y golosinas que probaron y los impactantes precios de sus adquisiciones.

jimena baron compras corea del sur.avif Desde Corea del Sur, Jimena Barón es la reina de los pantaloncitos ultra shiny: compras, precios y más.

