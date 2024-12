Al igual que figuras como Valeria Mazza y su familia, Ricardo Darín, Susana Giménez, Verónica Lozano, Adrián Suar entre otras, Zaira Nara volvió a elegir José Ignacio para descansar junto a su familia e imponer tendencia con cada una de sus elecciones estilísticas.

zaira nara tanga a la vista punta del este.jpg Desde Punta del Este, Zaira Nara confirma que es la reina del look tanga a la vista y jeans al ras.

Tras un 2024 repleto de viajes y trabajos por el mundo, Zaira Nara demostró que no hay destino ni oportunidad en la que no cause sensación con sus looks siendo una referente fashionista para todas sus followers.