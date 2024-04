claudia ciardone cowboy.jfif Desde la playa, Claudia Ciardone confirma que es la reina del cowboy furor.

Como no podía ser de otra manera, Claudia Ciardone agregó los infaltables ítems cowboys accesorizando su vestido con sombrero vaquero, cinturón de cuero con hebilla XL y las siempre en tendencia botas texanas.

Días antes, Claudia Ciardone agregó espíritu cowboy a su micro-bikini. Desde un yate, Claudia eligió un modelo de hilo dental negro ultra XXS y cavado al que transformó agregando un glamoroso sombrero de inspiración vaquera con hebilla metalizada.

claudia ciardone cowboy bikini.jpg Desde un yate, Claudia Ciardone confirma que el hilo dental XS se lleva ultra cowboy.

Claudia Ciardone se suma al coquette

Acompañada por amigas, Claudia Ciardone disfrutó de la noche del sábado aprovechando su salida para sumarse ale stilo coquette furor del 2024.

claudia ciardone coquette.jpg Claudia Ciardone de fiesta se muestra en corpiñito coquette y paraliza la tendencia.

La rubia apostó por el estilo favorito de famosas como la China Suárez y Emilia Mernes llevándolo de la forma más original con su corpiñito XXS repleto de vuelos.

Para maximizar el efecto coquette, Claudia Ciardone agregó el infaltable moño como accesorio, luciéndolo en su ponytail, Cartera de luko y blazer oversize cerraron su look.

claudia ciardone coquette 2.jpg Claudia Ciardone de fiesta se muestra en corpiñito coquette y paraliza la tendencia.

Claudia Ciardone revoluciona Miami

Claudia armó las valijas y viajó a Estados Unidos para disfrutar de las playas y presumir su lomazo sin tapujos ni restricciones.

Ahora, Claudia Ciardone reventó los límtes de la sensualidad llevando la tendencia off-white de la forma más sexy con un conjunto con detalles shiny metalizados imposible de pasar desapercibido.

Claudia Ciardone se la jugó luciendo una micro-bikini de corpiñito ultra XXS con apliques de strass y bombacha hilo dental mega cavada con jugadísimos bordados shiny en los breteles.

claudia ciardone bikini offwhite.jfif Claudia Ciardone confirma que la colaless ultra cavada se lleva shiny off-white y paraliza Miami.

Para un look off-white total, Claudia Ciardone combinó su micro-bikini con mini al tono XXS y camisita crop, dejando a la vista su corpiñito y colaless. "La adversidad es lo mejor que le puede pasar a una persona… los momentos fuertes de aprendizaje tienen q. Ver con los momentos de incomodidad", escribió Claudia Ciardone reflexiva aunque fue su lomazo el que se robó toda la atención.

Claudia Ciardone paraliza Miami con su taparrabos

Desde la playa, Claudia Ciardone se la jugó al máximo luciendo una bikini taparrabos ultra XXS, el modelo furor de la temporada de verano, apostando por un diseño de lúrex con argollas plateadas, súper osado.

claudia ciardone taparrabos miami.jfif Desde Miami, Claudia Ciardone confirmó que es la reina del taparrabos XS y paralizó el cowboy furor.

Como si no fuera suficiente, Claudia se animó a darle un toque cowboy y combinó su taparrabos verde con un sombrero de inspiración vaquera, otro de los must have de la temporada, y el resultado fue infernal.

Claudia Ciardone fan de las transparencias

Claudia Ciardone volvió a apostar por una de las tendencias más candentes de la temporada: las ultra transparencias.

Fiel a su estilo osado y sensual, Claudia Ciardone no solo se sumó a las transparencias sino que las llevó al máximo jugándosela con un pantalón de encaje súper revelador.

claudia ciardone transparencias encaje.jpg Claudia Ciardone confirma que las transparencias de encaje son tendencia: pantaloncitos, culotte y más.

Para su salida nocturna, Claudia apostó por un diseño de encaje negro dejando a la vista su culotte. Presumiendo sus abs, lo combinó con crop top de escote halter, anteojos de sol y mini bag como accesorios.

Claudia Ciardone la reina del cowboy

Claudia Ciardone mostró cómo luce el estilo cowboy, otra de las tendencias que arrasará esta temporada otoño invierno 2024.

Para su look de inspiración cowboy, Claudia eligió un conjunto off-white de pollera extra large con blusa de mangas abullonadas y detalles de puntilla a tono.

claudia ciardone cowboy.jpg Claudia Ciardone se suma al estilo cowboy furor: off-white, pollerita y más.

Como no podía ser de otra manera, Claudia Ciardone agregó sombrero estilo vaquero, el infaltable cinturón de cuero y botas de gamuza logrando un atuendo cowboy ultra chic.

Claudia Ciardone paraliza el corporate core

Cluadia fue de las primeras en sumarse al corporate core, el estilo furor inspirado en los outfits de oficina.

Siempre osada y sensual, Claudia Ciardone llevó el corporate core en un conjunto sastrero de pantalón oxford y saco oversize con estampado rayado.

claudia ciardone corporate core.jpg Claudia Ciardone decreta que así se lleva el corporate core.

Sin tapujos, Claudia Ciardone se animó a lucir su conjunto corporate core sin brassier presumiendo su escotazo y una lamativa gorra como accesorio.

Claudia Ciardone paraliza Punta

Dueña de un cuerpo escultural, Claudia Ciardone se mostró más sexy que nunca presumiendo las bikinis más explosivas pero también las tendencias furor y las transparencias no quedaron fuera de su desfile.

claudia ciardone transparencias playa.jfif Desde la playa, Claudia Ciardone confirma que es la reina de las ultra transparencias.

Claudia se sumó a las ultra transparencias llevándolas en una pollera negra de tul extra large súper glam. Desde la orilla la rubia posó como toda una modelo en el atardecer combinandola con corpiñito negro y detalles shiny.

Tras sus vacaciones, Claudia Ciardone volvió a su casa y aprovechó para pasear por las calles de su barrio privado con un conjunto demencial. Una vez más, eligió un conjunto de calzas y campera deportiva de su copia colección cápsula y lució un diseño imposible de pasar desapercibido. "No hay logros sin sacrificio, disciplina y constancia", escribió Claudia Ciardone sobre el secreto de su lomazo y sus fans no tardaron en llenarla de elogios.

claudia ciardone calzas 2.webp Claudia Ciardone se pasea en calcitas de leopardo y revienta el country.

Claudia Ciardone en bikini

Claudia se mostró en micro-bikini y arrasó. De lo más atrevida, Claudia Ciardone prendió fuego la tarde del domingo con una postal desde la playa aunque no reveló su ubicación.

Si bien no aclaró si se encuentra disfrutando de unas nuevas vacaciones, lo cierto es que Claudia Ciardone volvió a enloquecer a sus seguidores con su lomazo.

claudia ciardone bikini 1.jpg La foto de Claudia Ciardone en colaless con argollitas es de otro nivel .

La rubia eligió una micro-bikini colaless con argollas metalizadas y presumió su figura escultural desde la orilla provocando un maremoto de likes.

Claudia Ciardone prendió fuego Bariloche con sus looks

Claudia Ciardone vivió una tarde de relax y spa mostrándose más sexy que nunca. Desde un sauna, la rubia fue por todo y se sacó fotos luciendo una micro bikini colaless con estampado de leopardo.

claudia ciardone bikini bariloche 1.jpg Claudia Ciardone subió fotito en colaless aleopardada desde Bariloche y derritió el Cerro Catedral.

Ahora, Claudia Ciardone fue por más y aporvechó para mostrar uno de los conjuntos de su marca deportiva posando desde la nieve. De espaldas y marcando hasta el último centímetro de su lomazo, Claudia Ciardone eligió un diseño de calzas grises mega ajustadas y buzito al tono y la locuta fue total.

calzas bariloche 3.jpg Exigiditas y marcadas, las calcitas de Claudia Ciardone derritieron la nieve.

