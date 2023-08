alina moine ultra mini paris 1.jfif En ultra mini ajustadita, Alina Moine paseó y paralizó las calles de París.

Ahora, Alina Moine continuó con su recorrida por Europa y llegó a San Sebastián. Desde allí, la ex novia de Marcelo Gallardo, sorprendió con su vestido más veraniego adelantando una de las tendencias que llegarán la próxima temporada.

Desde una cava, Alina Moine cautivó con un vestido XL con estampado floral color rosa viejo y escote de hombros al descubierto, ideal para cualquier tipo de figura. Lo combinó con botitas texanas para un toque boho chic y arrasó.

alina moine vestido verano 1.jfif Desde Europa, Alina Moine enamoró con su vestidito veraniego más explosivo.

Alina Moine cautivó con su body transparente infernal

Además de brillar como conductora, Alina Moine brilla con sus dotes como modelo y su última producción lo comprueba. La diosa se mostró más sexy que nunca posando en ropa interior.

Dentro de una bañadera, Alina Moine cautivó llevando un body ultra cavado color bordó con transparencias infernales y detalles en animal print.

alina moine body transparente 1.jpg Alina Moine incontenible: body ultra cavado, transparente y con culotte.

Además, Alina dejó ver culotte y la locura entre sus seguidores fue total llenándola de likes, comentarios, emogis y elogios picantísimos en pocos minutos.

Alina Moine apuesta por la tendencia de los corset

Alina Moine se la jugó eligiendo una de las prendas furor de la temporada otoño-invierno 2023: los corsets estilo lencería. La diosa arrancó con un diseño color blanco que combinó con panatalones negros.

alina moine corset 1.jpg Alina Moine se mostró en lencería transparente y el delirio es total entre sus seguidores.

Ahora, Alina Moine continuó con su desfile de corsets esta vez luciendo un modelo color colorado con el que logró un total look infernal que no pasó desapercibido por más de 10 mil seguidores que no dudaron en darle like.

De lo más osada, Alina no solo marcó su cintura y presumió su escotazo sino que lo llevó con pantalones rojos al tono, stiletttos y, como broche de oro, labios colorados elevando la temperatura al extremo.

alina moine rojo infernal 1.jpg El combo supremo de Alina Moine: cintura diminuta, escote desbordante y pantaloncitos colorados.

