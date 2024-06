Desde el Caribe, Pampita paraliza las playas con sus transparencias de red y ultra colaless.

Además Pampita sorprendió con un estilo más glamoroso cautivando con una camisola negra XL estilo túnica boho chic dejando a la vista su micro-bikini y lomazo.

Pampita reina de la bikini ultra XS

Instalada en Uruguay donde está trabajando, Pampita se tomó unos días de vacaciones y viajó a un paradisíaco y exclusivo destino elegido por las celebs más tops.

Desde allí, Pampita no tardó en compartir con sus fans postales de su estadía robándose todos los likes con sus imágenes en la playa.

pampita bikini colaless.avif A sus 46 años, Pampita se suma a la bikini colaless hilo dental ultra XS y paraliza Saint Martin.

Como una sirena, Pampita presumió su figura escultural desde todos los ángulos luciendo una micro bikini colaless ultra XS ideal para resaltar sus curvas.

Pampita paraliza Uruguay

Pampita conquista Uruguay con el desfile de tendencias que está protagonizando. La diosa se instaló en el país vecino para participar como jurado de un programa de canto.

Como no podía ser de otra manera, Pampita no tardó en mostrar su estilo luciendo looks infaltables para esta temporada otoño invierno 2024.

pampita estilo lencero transparent.avif Desde Uruguay, Pampita confirma que el estilo lencero se lleva con ultra transparencias.

La tendencia lencera fue una de sus primeras elecciones. Pampita la llevó en un slip dresss negro de seda con jugadísimos detalles de transparencias en el escote y la espalda baja.

Con mucha piel al descubierto, Pampita posó dejando a la vista su modelo ultra sexy y chic, y causó sensación entre sus fans más fashionistas.

pampita slip dress uruguay.jpg Desde Uruguay, Pampita confirma que el estilo lencero se lleva con ultra transparencias.

Pampita reina de la bikini hilo dental

Pampita sigue confirmando que es la reina indiscutida de los posados en trajes de baño y micro bikinis luciendo los modelos más atrevidos y fashionistas.

Ahora, Pampita armó las valijas y viajó a Punta del Este para disfrutar del fin de semana extra largo protagonizando las postales más osadas.

Desde una pileta y con un paisaje impactante como marco, Pampita presumió su figura escultural luciendo una micro-bikini hilo dental imposible de pasar desapercibida.

PAMPITA HILO DENTAL ROJO.jpg Desde Punta, Pampita es la reina del hilo dental XS al rojo vivo y colaless.

Para su chapuzón, Pampita resaltó sus curvas con un modelo rojo de bombacha hilo dental ultra XXS y corpiñito al tono, incorporando el redcore a los outfits playeros.

Pampita la reina de la bikini XXS

Pampita llegó a Miami y desde allí continuó con su desfile imparable prendiendo fuego el fin de semana de Carnaval.

Desde Miami, Pampita volvió a dar cátedra de estilo cambiando la bikini bicolor por un diseño tricolor en tonos colorados, fucsias y violetas de lo más chic.

Días antes, Pampita volvió a apostar por la bikini taparrabos, una de las infaltables de la temporada primavera verano 2024, llevándola al máximo con un modelo Barbiecore infernal.

Pampita cautiva con su enteriza

pampitaa enteriza aleopardada.jpg Aleopardada y ultracavada, Pampita paraliza Miami con la enteriza furor del 2024.

Siempre atenta a lo último en moda, Pampita fue por todo eligiendo un diseño con el estampado furor de la temporada 2024: el animal print.

De lo más despampanante, la modelo presumió su lomazo con una enteriza con animal print de leopardo y detalles de tachas, mostrándola desde los ángulos más atrevidos.

pampita anima priny.jpg Aleopardada y ultracavada, Pampita paraliza Miami con la enteriza furor del 2024.

Pampita es la reina de las ultra transparencias

Pampita cautivó con las ultra transparencias llevándolas en los modelos más impactantes como su última elección.

Siguiendo los pasos de Valeria Mazza en Punta del Este, Pampita encantó a sus seguidores luciendo el vestido más chic del verano: el extra large off white.

pampita off white.jpg Pampita le copia a Valeria Mazza el look ultra -white que paraliza el verano.

Al igual que Valeria Mazza, Pampita eligió un modelo off-white escote en V con detalles de transparencias de encaje y puntilla.

Días antes, la top se robó todas las mirada en una fiesta cuyo dress code exigía color blanco, y se la jugó luciendo un vestido extra large con ultra transparencias laterales infartantes.

pampita transparencias off-white.jfif Pampita es la reina de las ultra transparencias off-white con el look que paraliza Punta del Este.

Pampita reina del off-white

Días antes, Pampita volvió a dar cátedra de estilo y sofisticación apostando una vez más por las ultra transparencias llevándolas con un toque shiny de pailletes bordadas. La jurado resaltó su figura escultural con un mini vestido al ras de mangas largas dejando a la vista su culotte. Súper chic lo combinó con pelo efecto mojado y arrasó con su resultado final.

pampita transparencias punta del este.webp Desde Punta, Pampita se la juega con ultra transparencias shiny extremas: vestidito al ras, culotte y más.

