Dalma Maradona le respondió al vocero presidencial, Manuel Adorni: "Es un muppet".

Luego, tras viralizarse el video en las redes, Dalma le respondió al vocero presidencial en el streaming en Ángel responde (Bondi Live): "¿Le contesto al muppet o no?", comenzó diciendo en su descargo.

Y continuó: "Yo quiero saber algo, y de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, ni siquiera tiene pensamiento propio, es el vocero de alguien, no puede decir lo que él piensa... y hace un paso de comedia, de hacer que se olvida, horriblemente actuado".

"Mirá, yo te voy a decir una cosa. Te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen por la persona que vos no conocés o te hacés el boludo diciendo que no conocés. Salió campeón con Argentina y la representó, y es algo que vos no podés negar o sí, te podés hacer el boludo, pero no sé a que va con esto. La verdad, es un muppet", remarcó Dalma.

Por último, sostuvo: "Incluso es el ídolo de muchos de los que nombraste. Pregúntale a Messi, di María y Maravilla Martínez..."

Mucho más lapidario fue, su ex preparador físico, Fernando Signorini, quien aseveró: "Vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio". Refiriéndose al desubicado comentario del vocero presidencial.