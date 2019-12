Dalma Maradona dio a luz a Roma el 12 de marzo pasado, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli. Y hace unas semanas, la hija del Diez habló de cómo es su relación con Diego en una nota con "Los Ángeles de la Mañana".

"¿Cómo está la relación con tu papá?, ¿Hay (relación)?", consultó Ángel de Brito. "No me gusta mucho hablarlo. Trato de que nuestro vínculo sea lo más privado posible", expresó la actriz.

"Está todo bien. Yo el otro día aclaré que no la conocía a Roma, porque es la verdad: no la conoce -lo dije bien-. No es que no la va a conocer nunca. Ojalá pase, que la conozca. Ya hablé con él y está desesperado (por conocerla), pero yo tengo que hablar un montón de cosas antes", agregó la hija más grande de Claudia Villafañe.

Y en las últimas horas, a través de las historias de Instagram, Dalma contestó a varias preguntas de sus seguidores. "¿Para cuándo una foto de tu papá con Roma en brazos?", le consultaron.

Contundente, Dalma aclaró que eso no pasará: "No siento que sea necesario, ¡ya que no mostramos a Roma!".