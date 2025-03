“Seguramente ahora Mauro Icardi no podrá ver a las hija por 180 días”, dijo sobre la determinación del fiscal. Además, reveló que hasta el momento no ha encontrado nuevos abogados que quieren representarlo. “Las abogadas de Mauro todavía no pudieron renunciar oficialmente. Mauro no consigue abogado… a los que contacto le dijeron que no”, explicó Yanina Latorre en sus stories.

mauro ciardi sin ver a sus hijas.jpg Cuántos días estará Mauro Icardi sin poder ver a sus hijas tras su violento reencuentro.

Qué dice el informe del SAME

Para no ser detenido el viernes por la noche, Mauro Icardi se escapó, salió manejando en contramano y dejó a sus hijas en una crisis de nervios por lo que tuvo que intervenir el SAME.

En un programa especial de BONDI para hablar de lo sucedido, Pepe Ochoa adelantó la información que se constató en el informe del SAME cuyos resultados complicarían más la situación legal de Mauro Icardi.

"Me cuentan que el SAME escribió un informe. El informe habla de marcas en el cuerpo de las hijas de Mauro y que el SAME revisó brazos y piernas", aseguró el comunicador.

Dejó esto establecido en un informe y esto es muy complejo porque obviamente lo elevaron al fiscal y Mauro va a estar muy complicado porque esto ya tomó un tinte bastante oscuro", agregó aunque todavía no se ha revelado el informe completo.