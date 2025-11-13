Después de las imágenes de Cristian Castro caminando por el parque San Martín y participando de una misa en la iglesia de El Challao este domingo, el artista habló este jueves con la periodista Paula Jalil de Radio Nihuil a la salida de su hotel 5 estrellas en Guaymallén.
Cristian Castro separado y enamorado de Mendoza: "Me siento Jhonny Depp"
Cristian Castro habló en exclusiva con la periodista Paula Jalil de Radio Nihuil, confirmó su separación y habló de su amor por Mendoza. Los detalles
En medio de las repercusiones por su sorpresiva visita a Mendoza en medio de su escandalosa separación de Mariela Sánchez, Cristian Castro brindó detalles de su ruptura en medio de las especulaciones.
"Sí me separé. Lamentablemente llegó a un fin, Mariela es una mujer espectacular, se sufrió bastante la relación. Hubo rupturas luego volvimos, yo traté de remarla lo más que pude", expresó el cantante. "Yo me morí por Mariela, sigo con mucho dolor, siempre estuve muy enamorado de ella", siguió.
"Me voy con un luto tremendo, esto muy afectado porque pudo haber sido algo muy lindo y necesitábamos un poco más de armonía y no lo logramos... Los mejores momentos siempre estarán, se hace un luto dentro de la misma relación", agregó Cristian Castro, quien meses antes había anunciado su casamiento con Mariela.
Cristian Castro enamorado de Mendoza
Además de recorrer el parque San Martín y visitar la iglesia de El Challao, Cristian Castro jugó golf y visitó la clínica de Zaldivar, quien previamente atendió a su madre Verónica Castro.
"Me encantó el doctor Zaldivar. Mi vieja me hizo la cita, yo no me siento tan mal pero ya estoy grandecito", dijo entre risas. "Me recetó unos anteojos de vista para conducir", contó.
Feliz con el recibimiento que tuvo por parte de los mendocinos, Cristian Castro prometió regresar y hasta se comparó con Jhonny Depp. "Estoy muy agradecido con Mendoza, me siento Jhonny Depp. Les prometo un recital en mayo, me he enamorado. Mendoza es otra Argentina", cerró.
El testimonio de un mendocino que estuvo en misa con Cristian Castro
Vecino de El Challao y fiel católico, Marcelo Valles asistió a misa el domingo a las 20, junto a su familia, como lo hace habitualmente. Había poca concurrencia. Se sentó cómodo y unos tres asientos más adelante le llamó la atención una cabellera rubia.
"Me parecía conocida", dice ahora, una vez que pasó el encuentro con Cristian Castro. "Resulta que en un momento se da vuelta y me doy cuenta de que era él, que estaba en la misa desde que empezó", confirma.
Al terminar la misa en la iglesia de El Challao, el artista intentó retirarse rápido "pero ahí empezamos a saludarlo los pocos que habíamos y no tuvo problema en quedarse un ratito más", cuenta Marcelo Valles, quien es técnico en Hidráulica y se dedica al mantenimiento y reparación de piscinas.
Lo que más rescata del encuentro Valles es la "muy buena onda" con la que Cristian Castro accedió a saludar y tomarse fotos "con todos los que estábamos ahí, siempre con una sonrisa dando bendiciones a todos", reveló el vecino de El Challao.