Conmoción por el presente de Evangelina Anderson: "Sale todas las noches y..."

evangelina anderson cesar carozza El ex manager de Evangelina Anderson la hundió.

“Ahora va a los cumpleaños de los famosos. Antes era una chica que no salía”, continuó. "A mí me encanta que haya despegado de donde estaba. Yo feliz", lanzó irónico luego de que trascendieran fotos de Evangelina Anderson de fiesta con sus compañeros de Masterchef.

Sin ropa y en un balcón, Evangelina Anderson vio el recital de AC/DC

Recientemente soltera, Evangelina Anderson subió la temperatura compartiendo una serie de fotos y videos desde su balcón con vista al estadio Monumental.

Evangelina Anderson disfrutó del concierto de AC/DC a la distancia aunque fue su atuendo al borde de la censura el que se robó toda la atención.

evangelina anderson balcon Las atrevidas fotos de Evangelina Anderson desde su balcón.

De lo más atrevida, Evangelina Anderson se grabó sin nada de ropa cubriendo su cuerpo con una manta y simulando una especia de velo en su cabeza.

¿Qué pasó entre Evangelina Anderson e Ian Lucas?

Evangelina habló en Cortá por Lozano tras el descargo de Ian Lucas reconociendo el romance que tuvieron y la aparición de fotos comprometedoras en Sálvese Quien Pueda.

Angustiada, Evangelina Anderson reconoció que tras la viralización de las imágenes donde se los ve a los besos, tuvo una difícil charca con su hijo mayor.

“Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”, arrancó. “Me dijo: ‘mamá, ¿qué pasó?’ y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante“, siguió quitándole importancia al descargo de Ian Lucas.

evangelina anderson ian fiesta Evangelina Anderson desmintió a Ian Lucas.

"Yo no lo busqué, porque yo siempre cuidé mucho a mi familia. Y no lloro por esto que es una pavada, es por todo lo que yo vengo cargando como mamá, y yo estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental y emocional”, agregó Evangelina Anderson entre lágrimas.