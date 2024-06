Claudia Ciardone es la reina de las ultra transparencias con colaless desde la gala de Caras

En esta oportunidad, Claudia Ciardone mostró su faceta más elegante y sofisticada jugándosela con un vestido de transparencias impactantes.

CLAUDIA CIARDONE TRANSPARENCIAS CARAS.jfif Claudia Ciardone reina de las transparencias paraliza la gala de Caras TV.

Claudia Ciardone eligió un diseño negro con transparencias de encaje y detalles de puntilla, dejando a la vista su ultra body. La top cambió su habitual melena suelta por un recogido natural, make up no make up y se llenó de elogios.

Claudia Ciardone reina del corporate core

Claudia Ciardone siguió los pasos de famosos como Sol Pérez y Florencia Peña que son fanáticas de esta tendencia y se sumó al estilo inspirado en los looks de oficina.

claudia ciardone corporate core.jpg Claudia Ciardone paraliza el corporate core en clave ultra ceñida y total black.

Súper audaz, Claudia Ciardone agregó su propio toque sensual eligiendo una pollera tubo ultra ceñida pero de cuero negro y blazer chaqueta haciendo juego para lograr el total black.

Días antes, Claudia Ciardone desafió las bajas temperaturas del otoño apostando por el sporty chic furor. Claudia fue por el estilo deportivo aesthetic con su infaltable toque atrevido y sensual eligiendo un conjunto de jogging ultra XS.

CLAUDIA CIARDONE SPORTY CHIC.jpg En pleno otoño, Claudia Ciardone confirma que el sporty chic se lleva ultra XS y al ras.

Claudia Ciardone paraliza el otoño

Además revolucionó el fin de semana compartiendo un álbum de fotos paseando por las calles de Buenos Aires.

Aprovechando el domingo, Claudia Ciardone usó las calles como una pasarela luciendo un conjunto con shortcitos de cuero XS ultra chic.

claudia ciardone shorts XS.jpg Claudia Ciardone confirma que es la reina de los shorts XS y de cuero en plena calle.

Claudia cautivó a sus fans jugándosela con shorts combinados con trench de jean XL, polera, bucaneras y una imactanta cartera de lujo como accesorio estrella.

Claudia Ciardone lleva transparencias al gym

Claudia olvió a apostar por una de las tendencias más candentes de la temporada: las ultra transparencias.

Fiel a su estilo osado y sensual, Claudia Ciardone no solo se sumó a las transparencias sino que las llevó al máximo posando desde el gimnasio.

claudia ciardone transparencias gimnasio.jpg Desde el gimnasio, Claudia Ciardone decreta que las transparencias se llevan en el escote.

La rubia que tiene su propia marca de ropa deportivo, sorprendió a sus fans con un jugadísimo corpiño con detalles de transparencias reveladoras y ajustadísimas calzas, resaltando su figura.

Claudia Ciardone la reina del cowboy

Claudia Ciardone mostró cómo luce el estilo cowboy, otra de las tendencias que arrasará esta temporada otoño invierno 2024.

Para su look de inspiración cowboy, Claudia eligió un conjunto off-white de pollera extra large con blusa de mangas abullonadas y detalles de puntilla a tono.

claudia ciardone cowboy.jpg Claudia Ciardone se suma al estilo cowboy furor: off-white, pollerita y más.

Como no podía ser de otra manera, Claudia Ciardone agregó sombrero estilo vaquero, el infaltable cinturón de cuero y botas de gamuza logrando un atuendo cowboy ultra chic.

Claudia Ciardone paraliza el corporate core

Cluadia fue de las primeras en sumarse al corporate core, el estilo furor inspirado en los outfits de oficina.

Siempre osada y sensual, Claudia Ciardone llevó el corporate core en un conjunto sastrero de pantalón oxford y saco oversize con estampado rayado.

claudia ciardone corporate core.jpg Claudia Ciardone decreta que así se lleva el corporate core.

Sin tapujos, Claudia Ciardone se animó a lucir su conjunto corporate core sin brassier presumiendo su escotazo y una lamativa gorra como accesorio.

Claudia Ciardone paraliza Punta

Dueña de un cuerpo escultural, Claudia Ciardone se mostró más sexy que nunca presumiendo las bikinis más explosivas pero también las tendencias furor y las transparencias no quedaron fuera de su desfile.

claudia ciardone transparencias playa.jfif Desde la playa, Claudia Ciardone confirma que es la reina de las ultra transparencias.

Claudia se sumó a las ultra transparencias llevándolas en una pollera negra de tul extra large súper glam. Desde la orilla la rubia posó como toda una modelo en el atardecer combinandola con corpiñito negro y detalles shiny.

